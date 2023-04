Mango tiene el top de lunares que las amantes de la moda flamenca llevarán en la Feria de Abril.

La cuenta atrás (la real) para la Feria de Abril ya ha comenzado. Quedan dos suspiros para que el cielo se llene de farolillos y, después de habernos estudiado cómo debe ser el traje de flamenca para ir a la Feria de Abril, toca buscar ese look especial con el que marcarnos el conjuntazo la noche del pescaíto, que suele ser la que siente precedentes. Rocío Osorno y su look de lunares ya nos ha dado las claves sobre cómo serán los estilismos en la Feria de Abril cuando no vayamos de flamenca. Conjuntos dos piezas y muchos lunares. Por eso, después de habernos enamorado de la falda de lunares para un look de inspiración flamenca, llega el top de lunares que las amantes de la moda flamenca llevarán a la Feria de Abril (y a cualquier otro evento de primavera).

Los lunares (y los volantes) son clave en un look de inspiración flamenca, que es por lo que se recomienda apostar para ir a la Feria de Abril cuando no se va vestida de flamenca. Es el caso de la noche del pescaíto, la que marca el pistoletazo de salida a una de las semanas más especiales de la primavera sevillana. Para esta noche, un top de lunares como el de Mango se convierte en una pieza clave, ya que no sólo es una prenda perfecta de inspiración flamenca, sino que, además, resulta de lo más elegante.

A la hora de combinar el top de lunares de Mango las opciones son básicas, sencillas y minimalistas. Tampoco necesita mucho más esta prenda tan especial. La primera de las combinaciones pasa por apostar por el top de lunares de Mango con unos pantalones negros palazzo. La segunda de las combinaciones apuesta por llevar el top de lunares de Mango con unos pantalones blancos, en este caso algo más ajustados. La tercera de las combinaciones invita a dejar a un lado los pantalones para apostar por llevar una falda, ya sea blanca o negra.

En cualquier caso, las combinaciones de este top de lunares invitan a apostar por el blanco y negro para así darle a la prenda todo el protagonismo que se merece. De escote asimétrico y con una manga, el top de lunares de Mango, además, sube de nivel con el detalle en flor del cuello.

Así es el top de lunares de Mango para la Feria de Abril

Disponible desde la talla S hasta la L, el top de lunares de Mango que las amantes de la moda flamenca llevarán en la Feria de Abril tiene un precio de 39,99 euros.