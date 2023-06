Zara y Mango tienen los vestidos de punto con los que las embarazadas presumen de barriguita en verano

Cuando llega el verano las temperaturas y los estilismos a veces son enemigos irreconciliables. Sobre todo en el caso de las embarazadas, que siente que las tendencias del verano no son para ellas y no dan con la prenda perfecta con la que sentirse cómodas y presumir de barriguita. Aunque después de ver el último fichaje de María Pombo (con el que va a pasar lo mismo que con el vestido más bonito del verano), las embarazadas pueden estar tranquilas con sus looks.

Con una barriguita bastante incipiente, María Pombo ha encontrado en los vestidos de punto los mejores aliados para sobrellevar los últimos días de su embarazo y así lo ha compartido con sus seguidores. Después de este descubrimiento, la búsqueda de vestidos de punto con los que las embarazadas presumen de barriguita en verano se ha multiplicado en Zara y Mango. Tras hacer una selección, estos son algunos de los mejores vestidos de punto de Zara y Mango que querrás fichar si estás embarazada.

El vestido de punto con el que María Pombo presume de embarazo

María Pombo lo ha vuelto a hacer: ha lucido embarazo con un vestido que va a ser la envidia de muchas este verano. La llegada de las altas temperaturas y de los días soleados le ha hecho salir a las calles de Madrid con un lookazo de lo más rompedor, llamativo y cómodo.

El vestido es de Mango, está en su web por 69,99 euros y será uno de tus favoritos si tu también te sientes cómoda con el tejido punto, aunque lo que más nos ha enamorado es su color amarillo.

Pertenece a la colección de verano Simonmiller Mango, que fusiona lo mejor de los estilos californiano y mediterráneo. Un vestido entallado, largo, con cuello redondo, paneles calados, tirantes finos, espalda descubierta, sin cierre y con un forro interior para que vayas completamente tranquila.

Ideal para cualquier plan veraniego en el que las altas temperaturas nos impidan llevar otras prendas de vestir y busques algo cómodo y sofisticado. La Pombo lo ha aprovechado para lucir tripita y ha asegurado a todos sus seguidores que "este tipo de vestidos me están salvando".

Al igual que muchas otras embarazadas, la influencer no encuentra con facilidad prendas de vestir que le resulten cómodas y se ajusten a su cuerpo dependiendo de esa tripita que va creciendo. Sin embargo, parece que el forro interior de este vestido es especialmente elástico, al igual que la red creada por los paneles calados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Vestido de punto de Zara para embarazadas

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de punto de Zara para las embarazadas tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido de punto de Mango para embarazadas

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de punto de Mango para las embarazadas tiene un precio de 69,99 euros.

Vestido de punto de Zara para embarazadas

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de punto de Zara para las embarazadas tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido de punto de Mango para embarazadas

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de punto de Mango para las embarazadas tiene un precio de 39,99 euros.

Vestido de punto de Mango para embarazadas

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de punto de Mango para las embarazadas tiene un precio de 35,95 euros.

Vestido de punto de Zara para embarazadas

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de punto de Zara para las embarazadas tiene un precio de 35,95 euros.