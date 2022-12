Zara tiene la versión low cost del vestido de terciopelo verde de Paula Echevarría.

Cualquier look que veamos en Instagram o en una alfombra roja es susceptible de convertirse en una apuesta perfecta para los outfits de Navidad. Si ya hemos descubierto algunos de los mejores looks alternativos para Navidad de la mano de una de nuestras musas de estilo favoritas (sí, hablamos de Rocío Osorno y sus inspiradores estilismos), ahora es el momento de encontrar la inspiración en una de nuestras it girl de referencia: Paula Echevarría. Si de manera habitual la actriz e influencer nos sirve de musa para el día a día, su última propuesta de estilo es un flechazo al corazón. Se trata de un vestido de terciopelo verde espectacular y cuya versión low cost hemos encontrado en Zara.

Rompedora. Paula Echevarría nos ha dejado boquiabiertos por su acertada elección en los 28 Premios Forqué. Si hay algo que define a la influencer es su naturalidad y espontaneidad ante las cámaras, pero también la seguridad con la que posa en los photocalls delante de las cámaras. En esta ocasión, su estilismo le ha ayudado a brillar como pocas veces hemos visto anteriormente.

La actriz ha escogido un vestido verde de terciopelo con escote redondo, hombros marcados y mangas largas en el que predominan detalles con rejilla como en la parte del abdomen y en las muñecas. Además, en la falda predomina una gran abertura con la que Paula Echevarría ha aportado a su luz mucha más longitud, combinando con unas sandalias negras.

Para el peinado, la actriz ha lucido melena recogida en una coleta que le daba todavía más altura y que le permitía lucir unos pendientes joya que le aportaba luz a su rostro bronceado. Una opción muy aplaudida y con la que se ha llevado halagos continuamente mientras paseaba delante de todos los medios de comunicación que cubrían el evento.

El estilismo escogido por Paula Echevarría nos parece una opción perfecta para nuestros looks de Navidad, sobre todo si lo queremos es salir un poco de lo establecido (el terciopelo parece que sólo puede ser negro o rojo). Aunque el look de la actriz nos encanta, quizás resulte algo excesivo, por lo que la propuesta low cost que nos hacen desde Zara nos parece una opción perfecta para reinventar el look de Paula Echevarría y adaptarlo a nuestra Navidad a un precio mucho más razonable y económico.

Vestido de terciopelo verde de Zara

Ideal para estos días de Navidad si eres de las que apuestan por las tendencias pero prefieres adaptarlas a propuestas más novedosas, el vestido de terciopelo verde de Zara se asemeja bastante al de Paula Echevarría y nos parece una opción perfecta para un evento especial y señalado para estas fiestas. Lo mejor de todo es que este vestido de terciopelo verde de Zara tiene un precio súper económico, 29,95 euros.