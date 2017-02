Educación y sanidad hacen saltar las costuras

"No se puede usar a los opositores como arma arrojadiza, como ha hecho el Gobierno central, porque ni hay ni había motivos para sembrar dudas sobre la Oferta de Empleo Público", reitera la consejera de Educación. "Si hay Presupuestos, la tasa de reposición se mantendrá al menos en el 100%. Y si no hay, que dará prorrogada como mínimo igual que estaba en 2016", explica De la Calle, que concluye que "habrá oposiciones en educación, y afortunadamente en otros sectores". En otras comunidades no se ve tan claro. Navarra, Castilla y León, La Rioja y Extremadura han decidido posponer las pruebas, mientras que Madrid, Murcia o Baleares están a la espera de conocer el criterio del Gobierno central para convocarlas.

La comunidad también permanece en los últimos puestos en lo que se refiere al abandono temprano de los estudios. Aunque es cierto que la tasa de abandono escolar temprano -que mide el porcentaje de población entre 18 y 24 años que no teniendo más titulación que la ESO, no sigue ningún tipo de formación- ha disminuido en catorce puntos porcentuales en los últimos ocho años. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, ha pasado del 37,9% de 2008 al 23,1% con el que cerró en 2016, "su mínimo histórico", según señala la consejera de Educación, Adelaida de la Calle. No obstante, sigue por encima del 19% de media de España y lejos del 15% fijado por la UE para la España y que se la Consejería de Educación se ha marcado como objetivo para el año 2020 dentro de su Plan de Éxito Escolar.

El problema no es financiero sino de gestión

La oposición ofrece interpretaciones diferentes sobre las dificultades que están rompiendo las costuras de la Junta justo cuando parecía que se había superado la peor fase de la crisis. "El problema es de gestión. La sanidad y la educación son las partidas presupuestarias más importantes y se han resentido por la crisis en toda España. Pero aquí más", sostiene la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, que critica la táctica de la Junta de "echar la culpa de todo al Gobierno central". "El dinero se puede gastar en muchas cuestiones. Pero aquí falta transparencia y no se ha aprovechado para reorganizar una administración muy sobredimensionada y se han hecho experimentos como las fusiones sin escuchar a los profesionales", apunta Crespo. La portavoz popular , que recuerda que el informe PISA sitúa a los alumnos andaluces "curso y medio por detrás de los de Castilla y León", cuestiona "la demagogia con la aplicación de las 35 horas". "La Junta no tiene previsto cómo va a contratar a esos profesionales y no dice la verdad sobre la tasa de reposición, porque las convocatorias de empleo no la cubren", asegura Crespo. "Al final, las cosas explotan", concluye. "Haciendo un símil sanitario, era una enfermedad que estaba en silencio pero que sufríamos como cualquier paciente. Ahora da la cara porque hay una mayoría simple que tiene que tener en cuenta al Parlamento", según Sergio Romero, portavoz adjunto de Ciudadanos, que se arroga el mérito de "revertir la línea de la Junta en cuanto a recortes en políticas educativas y sanitarias" y de lograr dimisiones para atajar la crisis de Granada. "La Junta se está viendo arrastrada por el trabajo que hacemos desde la oposición", señala. Para el coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, la situación se debe "al abandono de una política de planificación y dejarse llevar por la inercia". "Susana Díaz ha pretendido persuadirnos de que las políticas de recortes no deterioran los servicios. Esa falta de reconocimiento le ha hecho alejarse de la propia percepción de la realidad que tiene la sociedad andaluza sobre esos servicios", explica Maíllo. "Susana Díaz no tiene la mente en el Gobierno. Si hacemos una comparativa con Chaves o Griñán, sus gobiernos ganan por goleada en capacidad de iniciativa", recalca. Desde Podemos, se critica la falta de "políticas valientes" en el ámbito educativo. "La gestión es caótica y ha traído desconcierto para profesorado, alumnos y familias", señala Libertad Benítez, portavoz en la comisión parlamentaria de Educación. "Hace 37 años que Andalucía se ganó su derecho a ser sujeto político y una de las competencias que asumió plenamente es la educación. Desde entonces, no se ha conseguido un sistema que supere las desigualdades sociales", señala Benítez. La negación de los recortes ha agravado la crisis. "Se han tenido que arrojar miles de personas a la calle para que el final se torciera el brazo de la Junta a favor del sentido común", señala el portavoz de Podemos en la comisión de Salud del Parlamento, Juan Antonio Gil. "El Gobierno central congeló los recursos pero la Junta ha gestionado mal, invirtiendo en partidas prescindibles como los metros de Málaga o Granada o el tranvía de Vélez-Málaga, que no han aportado valor añadido", apunta.