José Bono, Pepe Bono, es un político de izquierdas entreverao. Como en Castilla son un poco más de derechas que en Andalucía, se viste, si hay que vestirse, un poco de guardia civil, un poco de obispo. O de cardenal. Casi se lo he oído decir en un hotel sevillano de nombre dinástico. El Papa argentino le escribe cartas de agradecimiento por sus artículos y su vocación religiosa asombró a los curas de su pueblo. Podría haber sido el secretario general del PSOE si Zapatero, con la ayuda de los últimos guerristas, no le hubiese ganado aquel congreso federal. Todo habría sido muy distinto, al menos en lo sustancial: Pepe Bono no hubiera gritado en un mitin: "Pascual, mándame elEstatut tal cual salga del Parlament, que yo te lo apruebo". Pepe Bono, emparentado con Raphael, recibe a Bertín Osborne en su casa manchega de Salobre, y no se sabe quién está más cómodo, si el crooner jerezano o el hijo del alcalde falangista que murió en un accidente con el carné de la UGT en la cartera. Bono es así, su hijo vota a Ciudadanos y su casa albaceteña ya es un automuseo dedicado a su figura. Con sus fotos, su escaño, sus carteras, todo muy ordenado. Es inteligente y sólido, pero en su narcisismo desbarra; es un santurrón que critica a Juan Pablo II y que, cuando coge el hilo, se supera. Dice sobre Susana Díaz que es la mejor para liderar el PSOE: " A ver si se produce el santo advenimiento", bromea. "Que no tarde, quieres decir", le responde Bertín en su programa del pasado miércoles, y el ex ministro responde: "Que no tarde... muchísimo", con esas aspiraciones vocálicas que parecen un tractor arando un campo de remolacha en la estepa albaceteña.

Pepe Bono expresa lo que otros dirigentes socialistas piensan de la candidatura de Susana Díaz, que la presidenta debe anunciarla ya. O que debía de haberlo hecho en enero. Con eso es con lo que contaba Bono y Zapatero. Estos saben que la andaluza se dejó buena parte de su imagen pública en la defenestración de Pedro Sánchez en octubre, pero, al contrario que ella, opinan que eso se arregla dando ya la cara, que lo que realmente le perjudica -opinan- es que envíe a Juan Cornejo o a Verónica Pérez a hacer de mensajeros. Mario Jiménez, que era el tercero, se ha desligado de ellos -en las formas, claro- y el onubense comienza a estar muy bien considerado por los periodistas que cubren la información de Ferraz. En ocasiones sólo hay que ser cauto. Bono confía en Susana Díaz porque es la única dirigente que gana elecciones en el PSOE, porque ha formado un Gobierno con Ciudadanos, y no con Podemos, y porque le ve con arrastre. Tiene un problema de imagen entre los suyos que sólo puede solucionar ella misma con el contacto. Por eso desean que lo anuncie ya, mañana mismo si fuese posible en el acto que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, le ha organizado en Madrid con alcaldes del todo el país.

Susana Díaz anunciará un paquete de medidas sociales para impulsar su agenda en la Junta

Las críticas que el acto está recibiendo de los pedristas y de Patxi López -éste aún no tiene parroquia- surgen del escollo que plantea Pepe Bono: si aún no es candidata, ¿cómo se le organiza el acto? Abel Caballero es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y los otros candidatos acusan a la gestora de no haberse desligado de la organización, aunque lo cierto es que el alcalde de Vigo ha convocado por él mismo. El alquiler del pabellón de la Fundación Once en el Paseo de la Habana se pagará, según sus organizadores, a escote y de modo voluntario. El aforo es de 2.000 personas y los seguidores esperan llenarlos. Se cuenta que los AVE del sábado van llenos de susanistas.

Mientras la presidenta no anuncie su candidatura, habrá quienes piensen que aún no lo tiene claro y que, como siempre, anda midiendo. No parece que ése sea el caso, está decidido, salvo catástrofe, pero el anuncio depende de cómo le vaya funcionando el escenario andaluz. En los próximos días se espera que el Gobierno de la Junta anuncie un importante paquete social, con ayudas muy importante para los estudiantes, contrataciones en sanidad, mejoría en la Dependencia. Susana Díaz necesita tomar impulso en su comunidad ahora que ha desactivado la fisión de Granada. De este modo, y después del acto de mañana en Madrid, la presidenta y el PSOE andaluz se centrarán en la celebración del 28 de Febrero. Tras ese día, habrá un acto del partido, y puede ser allí donde lo anuncien. A Juan Cornejo, su secretario de Organización, el tipo que ha dado la cara en estos meses, se le preguntó por eso, por cuándo pensaba el PSOE andaluz organizar su acto del 28-F. Sólo es por seguir horadando en esa manía inquisitorial que algunas veces tenemos los periodistas. "Hay tiempo", dijo. Bueno, tampoco nos vamos a demorar mucho en celebrar el 28-F, Juan. O como diría Bono: a ver si llega ya "el santo advenimiento".