"Trabajar menos horas es una de las claves de la felicidad de los nórdicos"

-Desde luego. Tienen un sentido del humor seco, sorprendente. Han demostrado una fortaleza extraordinaria desde la II Guerra Mundial, son una gente orgullosa, resiliente, incluso rechazaron el Plan Marshall tras la terrible Guerra de Invierno y la destrucción nazi. Jugaron un papel muy importante con la URSS y vuelven a servir de puente entre Occidente y Rusia. Son tan modestos que pensaban que los primeros informes PISA sobre educación debían estar equivocados. Y aunque las cifras totales del problema con la bebida no son malas, sí que no saben controlar el cómo beben. Además, tienen un problema económico con Nokia y no muchos más recursos... Pero ellos confían, y yo confío, en su sisu.

-Se dice que los daneses se rigen, casi por inercia, por la "ley de Jante", que incluye máximas como: no eres mejor que nadie ni más inteligente que el resto, no creas que los demás se preocupan por ti... Dios mío, es como vivir con mi madre.

-Leyendo toda esta información sobre daneses y noruegos (trabajan muchas menos horas que el resto de Europa, más del 20% en edad de trabajar no lo hace...) me siento idiota. ¿Por qué arrastramos los europeos del sur con esa fama de vagos, de buenos para nada?

El hombre que hablaba de y con la "gente perfecta"

El británico Michael Booth es autor de cinco libros de no ficción y su firma aparece regularmente en The Guardian, The Independent, The Times, The Telegraph y Condé Nast Traveler. Acaba de publicar con Capitán Swing en España Gente casi perfecta. El mito de la utopía escandinava: el título, que obtuvo el Premio al Mejor Libro de Viajes Europeo en 2015, resulta un acercamiento a los países escandinavos y cómo pueden ser o no tan felices como suponemos. Booth ha vivido en tierras nórdicas durante más de diez años y da charlas regularmente sobre el lugar y sus gentes.