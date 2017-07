Las víctimas del Alvia exigen 4 años después "justicia" y "verdad" con una investigación sin utilización partidaria

La portavoz del Bloque, Ana Pontón, ha visto "vergonzoso", a este respecto de la ausencia del ERTMS al término del trayecto Ourense-Compostela, la postura de Feijóo de "buscar excusas" para "justificar algo que no entiende nadie".

En este punto, ha censurado que "cuatro años después" la línea siga sin el sistema de control continuo de la velocidad, el ERTMS. "No puede ser que la entrada a Santiago siga siendo cuestión de azar", ha advertido.

Así, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha reivindicado el "derecho a saber" para que tragedias como la de Angrois "no se repitan", y para que se conozca si el siniestro tuvo que ver con motivos "económicos" y/o de negligencias.

El hijo de una de las supervivientes del siniestro ferroviario, Víctor Taibo -su madre, Teresa Gómez-Limón, no ha podido asistir al acto este año y la plataforma le ha dedicado un afectuoso aplauso-, se ha encargado de leer el manifiesto con el que los afectados del accidente del Alvia han pedido ese "consenso" de PSOE, En Marea, Ciudadanos, BNG, Izquierda Unida, "etcétera".

Mientras, para que se sepan "todas las causas", la plataforma de víctimas reclama una investigación parlamentaria y otra de carácter técnico. Para la primera, tras el cambio del PSOE, que registró una petición la semana pasada, exige a los partidos "que no utilicen" la causa y se lleve a cabo "en consenso con todos aquellos grupos que han mostrado su apoyo a lo largo de estos años".

Feijóo no ve "prioritaria" una comisión de investigación antes de la sentencia

Núñez Feijóo no ve "prioritario" que se empiece a investigar el accidente ferroviario de Angrois, ya que tiene mayor interés en que haya una "sentencia sólida, amplia e independiente".

En una entrevista en RNE, ha aclarado que lo que le preocupa es que, pasados cuatro años tras el suceso, no haya aún una sentencia judicial firme. Además, se ha mostrado en contra de la intención del PSOE de abrir una comisión de investigación al respecto: "Utilizar esta catástrofe para que en el Congreso se empiece a investigar, la verdad no me parece prioritario", ha subrayado.

Eso sí, ha asegurado que, en caso de que se ponga en marcha y sea llamado a declarar, se limitará a cumplir con sus obligaciones "con todo el placer y todo el honor". Aun así, ha recalcado que no le parece "justificado", pese a lo que estará a su "absoluta disposición".

El presidente de la Xunta ha explicado que no podrá asistir a los actos en recuerdo de las víctimas, ya que tiene previsto el acto de entrega de medallas de Galicia: "Es un acto muy solemne que venimos haciendo siempre". Así, ha reconocido que "cada uno siente el dolor como puede" y que, en su caso, "no hay un solo 24 de julio que no recuerde" todo lo que vio y vivió.