Álex Moreno, cada vez más cerca de ser jugador verdiblanco

El Betis tiene deberes adelantados de cara a la planificación de la próxima temporada, y uno de los futbolistas que el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, tiene como objetivo es Álex Moreno. El futbolista del cuadro de Vallecas, como avanzó este periódico en su edición del pasado 22 de marzo, llegaría a Heliópolis para reforzar el costado izquierdo, y ayer fue el padre de este lateral zurdo el que hizo un guiño al conjunto verdiblanco con sus declaraciones a Radio Sant Sadurní: "Serra Ferrer ya le tenía en el Mallorca y le ha hecho un seguimiento, y bueno... ¿Por qué no jugar en Europa? El Betis estará en Europa y sería un paso adelante. Siempre respetando el contrato con el Rayo, que queda un año más, eso que quede claro. Pero, ¿por qué no, si sigue apostando y trabajando, jugar en Europa?, ¿y por qué no el Betis? Es un equipo que tiene muchos seguidores".

Álex Moreno es titular indiscutible en el conjunto franjirrojo, con el que lleva disputados por ahora 36 partidos de Liga en Segunda División (dos goles y tres asistencias), jugando de lateral izquierdo, aunque también puede actuar de extremo zurdo, y aún le resta un año de contrato más con su actual club, por lo que el Betis tendría que negociar la salida de un futbolista al que Serra Ferrer conoce bien de su etapa en el Mallorca.

De esta forma, y a falta de la oficialidad, como ocurre con Inui, Pau López y Canales, Álex López tiene muchísimas opciones de convertirse en nuevo jugador del Betis de cara a la próxima temporada. Y más, después de mostrar el padre del jugador su deseo de ver a su hijo de verdiblanco.