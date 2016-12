No es sólo físico lo que más duele

Se calcula que alrededor del 17% de la población española sufre de dolor crónico, y pese a lo llamativo de la cifra, todavía no se trata de una enfermedad del todo reconocida. Así Luis Miguel Torres, presidente de la Asociación Andaluza del Dolor y profesor de Anestesia de la Universidad de Cádiz, insiste en que "todavía hay muchas personas que lo consideran como un síntoma y no como una enfermedad, casi como una queja, cuando hay millones de personas que realmente están siempre pendientes de su dolor".

El Durante la navidad el bienestar y la felicidad se dan por supuestas. Pero existen muchas personas que no pueden disfrutar de estas fechas a causa del dolor, y no un dolor emocional, sino un dolor físico que siempre les acompaña.

Procesos más comunes y terapias

Merino recuerda que "vemos pacientes con dolor de muchas etiologías: fibromialgias, dolores neuropáticos, cefaleas, regionales complejos, etc." Ampliando más el espectro, el experto expone que "los procesos más habituales son los dolores del aparato locomotor de naturaleza artrósica y artrítica, siendo los dolores de espalda y articulaciones como la rodilla los más frecuentes", por lo que el 98% de los pacientes con dolor crónico no son oncológicos. Respecto a los tratamientos, Miguel Ángel Merino relata que si bien no hay novedades en cuanto a vías de acción, es decir, los derivados de la morfina y de la aspirina, los llamados AINE (antinflamatorios no esteroideos), sí hay mejoras en cuanto a su administración, por vía transdérmica e intranasal. "Son importantes también las novedades terapéuticas de medicina física, como las nuevas formas de radiofrecuencia, neuroestimulación y aplicación de medicina física al tratamiento del dolor: PENS, Iontoforesis, magnetoterapia etc.".