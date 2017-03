"Vamos a fomentar la accesibilidad universal en la carrera oficial"

La próxima Semana Santa traerá de nuevo las vallas, pero habrá novedades. El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, disfruta de los actos de la cuaresma al mismo tiempo que se preocupa y ocupa para que, como el año pasado, la principal fiesta de la ciudad se celebre sin ningún tipo de sobresaltos. Este año, afirma, se va a poner especial celo en los puestos de venta ambulante en el entorno del Puente de Triana y trabajarán para que los rótulos luminosos estén apagados al paso de las cofradías.

-¿Cómo está viviendo la cuaresma?

-Bien, disfrutando porque cuando llega la Semana Santa prácticamente no tengo oportunidad de hacerlo. Estoy yendo a donde puedo.

-El año pasado dijo que nos teníamos que ir acostumbrando a las vallas y el alcalde lo refrendó hace unas semanas cuando se produjo la primera reunión del dispositivo. ¿Qué novedades habrá este año?

-Creo que lo que se hizo el año pasado era necesario. Había llegado el momento de establecer cierta seguridad para las personas y el cuerpo de nazarenos. También ganábamos en recogimiento y respeto para las hermandades y en el cumplimiento de horarios. Sin perder el decoro propio había que compaginar el ver las hermandades con la seguridad. Eso nos permitió, estableciendo vías de seguridad y dejando calle expeditas, atender a dos personas con infartos. Las pudimos sacar con vida. Con estos elementos no cabe más discusión. Evidentemente, donde antes había una bulla pero con respeto y civismo, ahora había una masa que no respetaba ni al cuerpo de nazarenos, algo que también estaba motivado por el aumento del público y los cruces entre hermandades. Debemos seguir apostando por esos elementos porque dan más que quitan y salvaguardan la Semana Santa que entre todos tenemos que custodiar. Sí es verdad que la primera foto del año pasado fue distante. Había que ir mejorando y fue lo que hicimos desde el primer día. Este año no vamos a dar lugar a que el dispositivo se monte por parte del responsable, sino que va a estar pintado en el suelo dónde hay que poner las vallas. Así tendremos claramente definido dónde tiene que estar el aforamiento.

-¿Se aforarán nuevos puntos?

-El año pasado lo hicimos en los 17 cruces problemáticos, lo que nos permitió que en la Madrugada se pudieran cumplir los horarios gracias al esfuerzo de las hermandades. Este año vamos a seguir evaluando la situación, pero el año pasado ya actuamos donde teníamos que hacerlo: Postigo, Argote de Molina y Cuesta del Rosario. Como novedad se hará esa señalización.

-¿Qué se hará con el exceso de señales de todo tipo que hay en la vía pública y que generan una gran contaminación visual?

-Vamos a cuidar ciertos aspectos. Si arrancamos de una nota alta como fue el año pasado, sin ninguna incidencia, hay que seguir avanzando para mejorar. Como novedad vamos a peatonalizar toda la Campana para evitar los obstáculos que las personas con movilidad reducida tenían los días laborables para acudir a su trabajo. Ahora podrán transitar por medio de la Campana sin problemas. Vamos a eliminar todos los puestos ambulantes desde el Puente de Triana a Reyes Católicos y en el eje Encarnación-Padre Jerónimo de Córdoba vamos a retrasar algunos. Vamos a intentar suprimir, que no estén encendidos, todos los letreros luminosos de publicidad y, seguiremos avanzando y viendo dónde hay que suprimir más veladores al paso de las cofradías. Mantendremos la limitación de ampliación de los horarios en la Madrugada para que no haya locales de venta de alcohol abiertos. Son todas actuaciones para ver la Semana Santa de manera más segura.

-¿Cuál va a ser el dispositivo este año para las vísperas?

-Vamos a seguir trabajando en ello. Las hermandades de vísperas son parte también de la Semana Santa y hay que tenerlas en cuenta. Tenían muchos déficits en cuanto a seguridad. Ya dispusimos un servicio de grúa para despejarles la salida, además de una señalización especial. Vamos a seguir avanzando con ellas.

-¿Se instalará alguna parcela de sillas para personas con movilidad reducida fuera de la carrera oficial?

-Vamos a incrementar la que ya se puso el año pasado para que puedan estar a la salida de la carrera oficial. Eso lo hemos acordado con el Consejo.

-Tras la Semana Santa alertaron de la proliferación de procesiones de gloria y eucarísticas y algunas tuvieron que cambiar de hora ante la falta de Policía. ¿Cómo se está actuando para mejorar esa coordinación?

-Coincidieron las cruces de mayo, las hermandades de gloria, algunas de asociaciones de barrio... prácticamente no podríamos dar la cobertura necesaria por parte de la Policía Local en una época muy concreta. Hicimos recomendaciones, que creo que siempre son buenas para tratar de ajustar los servicios. Ya hablamos con el Consejo para saber los actos de culto externo que están en las reglas.

-¿Qué le parece la reivindicación de IU para quitar a San Fernando del escudo de la ciudad?

-No entro a valorar lo que otros grupos manifiestan. El escudo parte de una mesa técnica formada por historiadores e investigadores. Es un trabajo que se encargó para oficializar la heráldica de la ciudad. Ha ido a Pleno y se ha aprobado inicialmente. Ha habido alegaciones y en ellas IU hace lo que entiende oportuno. No voy a valorar lo que piense cada grupo.

-¿Piensa como el arzobispo que la procesión del Corpus es exagerada?

-Pienso que la fiesta del Corpus hay que reflotarla. Vamos a montar una comisión con el Consejo de Hermandades para ver cómo lo hacemos, porque hay un descenso importante en la participación en el concurso de altares, escaparates y balcones. Tenemos que darle un nuevo rumbo. Es verdad que el Corpus tiene una procesión importante también, pero ahí no voy a entrar. Sí entro en lo que significa la fiesta del Corpus para la ciudad. Tendremos que analizarlo todo para ver los medios que son necesarios para revitalizarla.

-¿Qué opina de la reventa de sillas de la carrera oficial por internet? ¿Puede hacer algo el Ayuntamiento?

-En todo caso es una reventa que se hace sobre abonos vendidos por el Consejo. Son los titulares los que realizan estas prácticas irregulares que como tal son sancionables en materia de Consumo. En esas inspecciones es donde tienen que aplicarse estas sanciones. No es responsable el Consejo de Hermandades ni el Ayuntamiento.

-¿Cómo se encuentra el proyecto del monumento al costalero?

-Me reuní con los promotores y con el escultor. Estamos buscando una ubicación, también según lo que dictamine la Comisión de Patrimonio sobre los sitios que ellos han propuesto. Tenemos una petición de la asociación de San Marcos para que se ubique en su zona. En función del dictamen de la Comisión de Patrimonio y Urbanismo decidiremos. Es un proyecto que está ahí y nosotros no podemos poner más reticencias que las que pudiera poner la Comisión.

-¿Hay avances con la gestación del museo de las cofradías?

-Este delegado y este equipo de gobierno no han renunciado a esa idea. La ciudad tiene una deuda histórica con las hermandades, con su patrimonio, con su proyección turística... No hemos dejado de trabajar en ello. Seguimos reuniéndonos con el Consejo de Hermandades para avanzar en esta idea. Espero que a la finalización del mandato si Sevilla no cuenta ya con el museo, tenga al menos sus pilares ya puestos. Igual que va a contar con su centro de documentación como punto de partida para que los historiadores vean y analicen todo lo que guardan las hermandades, todo su legado histórico, documental y patrimonial. La idea es que esté todo junto. El centro contará con sala expositiva, audiovisual, con tienda...

-¿Qué opina del nuevo Consejo de Sainz de la Maza?

-Creo que ha sabido dar una línea continuista al Consejo. Él irá incorporando sus notas personales pero por lo que hasta ahora conozco a don Joaquín Sainz de la Maza es una persona muy cordial, muy inteligente, que sabe estar y respetar a las instituciones. El Consejo está en muy buenas manos.

-¿Se ha firmado ya el convenio con el Consejo?

-Muy próximamente los vamos a firmar. Ahí se recogerá, por ejemplo, las 250 sillas para personas con movilidad reducida. Y que se va a fomentar tanto por el Consejo como por el Ayuntamiento la accesibilidad universal en la carrera oficial. Se firmará por cuatro años.

-La comisión de Hacienda aprobó una enmienda de IU para subir la tasa de la carrera oficial. ¿Considera que el Consejo paga poco por la ocupación de la vía pública?

-No, para nada. Fue un ejemplo más de la comprensión y el respeto de Sainz de la Maza hacia el Ayuntamiento y sus partidos políticos. Se trata de una subida que no tenía una gran repercusión económica para el Consejo y se aceptó de manera clara. Entendemos por parte del Ayuntamiento que el Consejo tiene muchos gastos, y lo que es más importante, todos los ingresos que tiene van para las hermandades. De ahí subsisten y costean sus salidas. No entramos a valorar lo que ingresan ni lo que pagan al Ayuntamiento.

-¿Qué hará para solucionar la falta de músicos de la Banda Sinfónica Municipal?

-Hay servicios públicos esenciales con cierta carencia de personal que termina sufriéndolo la ciudad. Por mor de la tasa de reposición cero no se han ido cubriendo las vacantes. Hablamos de una banda centenaria, santo y seña de este Ayuntamiento y que solemniza muchos actos institucionales. Hay que seguirla cuidando para que goce de la excelencia que actualmente tiene. Comprendemos las quejas pero no participamos en que se escenifiquen de la manera que lo han hecho. Este delegado está poniendo interés para que se cubra una vacante, también llegarán dos personas más. Vamos a declarar la banda servicio esencial para que podamos ir, al menos, cubriendo en su totalidad las vacantes que se producen en ese mismo año.

-¿Le gustaría que la Semana Santa de Sevilla fuera declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad?

-No considero que sea algo descabellado. Evidentemente tiene que venir de la mano de más instituciones, como el Consejo y el Arzobispado. Es algo en lo que se puede avanzar, pero ahora mismo las preocupaciones las tenemos más en su organización externa, por parte del Ayuntamiento, e interna, por parte del Consejo. Estamos más en ese día a día.