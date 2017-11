CÁNCER DE PULMÓN Una revolución médica por la supervivencia

Los hospitales públicos de Sevilla mantienen activos 93 ensayos clínicos en cáncer de pulmón, estudios internacionales que avanzan hacia tratamientos más eficaces. El Hospital Virgen del Rocío tiene abiertos 50 ensayos; el Hospital Macarena, 28; y el Valme, 15 ensayos clínicos.

El cáncer de pulmón ocupa la primera posición en mortalidad por tumores (21.220 casos en España en 2014), siendo el tipo de cáncer que origina más muertes que la suma del cáncer de mama, próstata y páncreas juntos. "En España se estima que en 2014 se diagnosticaron 28.347 casos de cáncer de pulmón, 22.430 en hombres y 5.917 en mujeres", recuerda la doctora Eloísa Bayo, directora del Plan Integral de Oncología de Andalucía. "Como la supervivencia al cáncer de pulmón es muy baja y su letalidad muy elevada, la mortalidad es muy semejante a la incidencia", añade la doctora.

La inmunoterapia está revolucionando desde hace unos años los tratamientos"

Los ensayos clínicos en los hospitales públicos constituyen una puerta abierta a nuevos tratamientos que, a priori, representan lo más eficaz frente a un problema de salud de primer orden. Junto a las terapias convencionales, que se basan en la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, dos nuevas estrategias médicas están revolucionado este campo de la oncología: la inmunoterapia y las terapias diana.

"La inmunoterapia consiste en fármacos que actúan en el organismo para que el propio sistema inmunitario elimine a las células tumorales; es decir, son medicamentos que desactivan el freno, o quitan la máscara de las células tumorales para que el propio organismo, a través de los linfocitos, las reconozca y las elimine", explica el doctor David Vicente Baz, jefe de Sección de Oncología Médica en el Hospital Macarena. Esta nueva estrategia "está revolucionado los tratamientos frente al cáncer, especialmente en melanoma y cáncer de pulmón", añade.

Los ensayos clínicos abiertos permiten que los pacientes puedan acceder a estas terapias innovadoras antes de que estén disponibles en el mercado farmacéutico. Los hospitales públicos Virgen Macarena, Virgen del Rocío y Valme participan, a través de sus equipos de Oncología, en estudios multicéntricos e internacionales que avanzan para mejorar la supervivencia a este tipo de cáncer.

Los resultados que arroja la inmunoterapia son muy prometedores: hace unos dos años la esperanza de vida en los casos de cáncer de pulmón metastásico (estadios avanzados) no alcanzaba los dos o tres años, con una mediana en la supervivencia de nueve o diez meses, mediante los tratamientos convencionales. Ahora, con las nuevas terapias, esta esperanza de vida del cáncer de pulmón (en torno al 15% o el 20% de los enfermos) puede alcanzar los cinco o seis años.

"Los pacientes pueden acceder a estos nuevos tratamientos en los hospitales públicos. Hoy en día España, en general; y Andalucía, en concreto, son punteros en investigación frente al cáncer de pulmón", considera el doctor Vicente Baz. Una de las principales ventajas de la inmunoterapia, frente a la quimioterapia y la radioterapia, es su eficacia y la reducción de los efectos tóxicos.

Uno de los ensayos en el Hospital Macarena, cuyos resultados fueron publicados el pasado mes de septiembre en la revista de mayor impacto en el ámbito sanitario, New England Journal of Medicine, considerada como la biblia de la Medicina, está dirigido a casos de cáncer de pulmón localmente avanzados, que representan un tercio de los afectados. Esta investigación de ámbito internacional, Pacific, ha permitido mejorar la esperanza de vida de los pacientes: "algunos de los que recibieron este tratamiento siguen vivos tres años después, y sin enfermedad", explica el especialista. El pronóstico inicial para estos casos apenas alcanzaba los once meses, de modo que este ensayo clínico ha mejorado de manera sustancial las esperanzas.

El tratamiento consiste en la administración de un suero por vía intravenosa cada dos semanas, durante un año. "El suero porta antiPD-L1, un anticuerpo que actúa sobre la proteína PD-L1, que se encuentra en la superficie de la célula tumoral y cuya función es enmascarar a la célula tumoral, de modo que resulta irreconocibles para el sistema inmunitario", añade el oncólogo. Al bloquear este mecanismo de defensa de la célula cancerosa, el anticuerpo consigue que los linfocitos del sistema inmunitario identifique al tumor y lo elimine. El Hospital Macarena es el centro del ámbito estatal que más pacientes ha reclutado en este estudio, con 19 casos; y el cuarto, en el ámbito mundial. El Hospital Virgen del Rocío también ha participado en Pacific.

A través de la Red Raeco de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), los oncólogos pueden conocer los ensayos clínicos activos en Andalucía, lo que facilita el acceso de los pacientes a estas terapias.

El equipo de Oncología Médica, que dirige el doctor Vicente Baz en el Macarena, del que también forman parte las doctoras Teresa García y Ana Grueso, con especial dedicación al cáncer de pulmón, iniciará el próximo año un nuevo ensayo clínico en Fase I. En principio participarán cinco pacientes para los que se han agotado las opciones terapéuticas. "La inmunoterapia, además de inhibir la capacidad del tumor para evadir a los linfocitos, estimula al sistema inmunitario para que actúe contra el tumor", reseña el jefe de sección de Oncología Médica del centro.

Otra estrategia es la denominada terapia diana: tratamientos dirigidos a las mutaciones del tumor. En esta línea se encuadra una familia de medicamentos, en ensayo clínico y otros comercializados, diseñados para bloquear una alteración, la mutación EGFR, que hace crecer al tumor, y presentan el 12% de los casos afectados por este cáncer. En estos momentos el Macarena mantiene abiertos cuatro ensayos clínicos con este grupo de fármacos que incluyen otras vías de actuación además de EGFR. Los casos con esta mutación tienen una esperanza de vida de entre diez y once meses; si bien las nuevas terapia pueden mejorarla a más de cuatro años. A día de hoy, 71 pacientes del área Macarena se están beneficiando de los nuevos tratamientos en los ensayos clínicos abiertos.

El Hospital Virgen del Rocío participa en 50 ensayos clínicos, si bien la cifra es muy variable porque la investigación en este campo de la oncología es muy dinámica. "Continuamente se abren y se cierran ensayos en cáncer de pulmón", explica la doctora Reyes Bernabé, oncóloga médica en el Hospital Virgen del Rocío y presidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM). Desde hace quince años la doctora Bernabé está volcada en la atención a estos pacientes, además de participar como investigadora en ensayos. "En diciembre abriremos un nuevo ensayo que se basará en la selección de pacientes no en función de la enfermedad sino en función de la mutación que presenta cada tumor. Una vez que conocemos la mutación utilizamos los fármacos disponibles dirigidos a cada alteración genética", explica la doctora Bernabé. La selección en función de la genética de las células cancerosas es una posibilidad muy prometedora para los oncólogos ya que les permite seleccionar los tratamientos más eficaces en cada caso. En la actualidad se disponen de fármacos dirigidos a tres mutaciones presentes en cáncer de pulmón localizadas en los genes EGFR, ALK y ROS-1. "Además de estos tratamientos diana, que ya están aprobados y disponibles, los investigadores buscan nuevas alteraciones y desarrollan nuevos fármacos dirigidos a ellas", añade la especialista.

Otra de las líneas de trabajo es el desarrollo de nuevas investigaciones básicas que permitan conocer más detalles de la enfermedad. "También desarrollaremos junto a equipos del IBIS (Instituto de Biomedicina de Sevilla) investigación básica", añade la doctora Bernabé. Estos estudios impulsados por los oncólogos y apoyados por el sistema público de salud permiten a los enfermos "contar con las nuevas moléculas", apunta Bernabé, "sin necesidad de trasladarse a otra comunidad autónoma o a el extranjero", asevera. "Son ensayos internacionales en la mayoría de los casos, multicéntricos y con gran capacidad de reclutamiento", añade.

La investigación está cada vez más dirigida a tratar cada alteración genética, una estrategia conocida como terapia diana o personalizada, lo cual es posible gracias a la incorporación de la tecnología necesaria para la secuenciación genética. Más allá de la investigación, todos los expertos concluyen que la mejor medida sanitaria contra el cáncer de pulmón es terminar con el tabaquismo, causa de esta enfermedad en el 80% de los casos.

El doctor David

Vicente Baz en el

Hospital Macarena.