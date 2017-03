Dimite el dirigente del taxi que sufrió dos asaltos en su domicilio

"Es imposible seguir en este clima de violencia. No se puede funcionar así, sabiendo que en cualquier momento te van a asaltar la casa. Nos impiden participar libremente", dijo ayer a este periódico el presidente de Foro Taxi Libre, que reunió por la tarde a sus afiliados y presentó su dimisión. Cuando lo hizo, toda la junta directiva de la entidad, compuesta por siete personas, siguió sus pasos. "No sólo he sufrido asaltos yo. El vicepresidente, que vive en una parcela, el otro día se encontró a dos taxistas del aeropuerto en el camino de entrada a su casa. Esto no se puede consentir".

Cabrera niega que haya conflicto en el sector

El delegado de Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, negó ayer que exista un "conflicto" en el sector del taxi, añadiendo que "sólo existen cobros irregulares, como en otras ciudades", a la par que condenó la pintada en el rellano de la vivienda del presidente de Foro Taxi Libre. Cabrera pidió que "se baje el nivel de presión" ante el "clima de tensión que hay en el taxi y ante la competencia de una nueva empresa", Cabify, centrada en el alquiler de vehículos con conductor. En este marco, señala que cada uno "puede tener su posicionamiento" respecto al turno rotatorio en el aeropuerto, pero "nadie puede violar el derecho a la intimidad de un hogar". "Foro Taxi Libre defiende su posición, que es muy legítima y, por tanto, muy respetable", reiteró Cabrera, que llama a la calma, tras condenar "cualquier actuación que se hace en el domicilio de una personas que está representando a un colectivo, aunque sea menor". "Estamos en un Estado de derecho y en democracia hay que saber respetar todas las posiciones", incide. Cabrera añadió que "el conflicto del taxi se tiene que resolver desde la Administración, con mayor control del taxi en las paradas y, sobre todo, velando por sus derechos ante la competencia desleal que se hace en ciertos momentos por parte de la empresa Cabify". "La responsabilidad la tiene la Administración, pero no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano y no respetar los domicilios, que son siempre sagrados", recalcó. Asimismo, afirmó que "el conflicto se mantiene hace tiempo respecto al cobro abusivo o irregular", donde la administración "es la que tiene que velar por el derecho de los consumidores y por el buen hacer del colectivo en su globalidad". El edil consideró que estas situaciones "irregulares" se producen también en otros colectivos, algo a lo que "yo no llamaría conflicto, sino que son cobros irregulares que se hacen y no sólo en Sevilla". "No se puede estar hablando permanentemente de conflicto del taxi y de que se vive una situación irregular porque hay muchos padres y madres de familia al volante para defender un sueldo digno". Por último, añadió que la solución pasa por "corregir las situaciones irregulares y los cobros abusivos, combatiéndolos con la Policía Local y Nacional, y los expedientes administrativos cuando se produzcan estas situaciones, además de defendiendo sus derechos porque hay un conflicto de competencia con otra empresa".