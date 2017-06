La juez absuelve a Torrijos y a todos los acusados por las presuntas irregularidades en la venta de los suelos

La juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha absuelto a los diez acusados por las presuntas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla, entre ellos al ex primer teniente de alcalde, al ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos y al ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo, quienes se enfrentaban a una petición de condena de dos años de cárcel por las irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla.

La sentencia, cuyo fallo ha leído la propia magistrada en audiencia pública este miércoles, ha absuelto a todos los acusados de los delitos que se les imputaban: fraude y exacciones ilegales, prevaricación y delito societario.

La lectura del fallo ha provocado grandes muestras de alegría entre los acusados y el público asistente a la lectura del fallo.

El juicio por las supuestas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla quedó visto para sentencia el pasado 10 de marzo después de 20 sesiones. En la última sesión de la vista oral, el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet utilizó el derecho a última palabra para denunciar el "descalabro jurídico" que, en su opinión, ha supuesto este proceso judicial.

Fernando Mellet, que fue el único de los diez acusados en usar el derecho a última palabra, dijo entonces que confiaba en la Justicia. "Vuelvo a creer en la Justicia tras nueve años sufriendo este descalabro jurídico", aseveró Fernando Mellet, que se enfrenta al igual que los otros acusados a una condena de dos años de prisión por un delito de fraude y exacciones ilegales o alternativamente por un delito societario para el que la Fiscalía le pide la misma pena.

La Fiscalía de Sevilla aclaró, no obstante, que el delito societario que atribuye de manera alternativa a los diez acusados por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos estaría "prescrito" en el caso del ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos.