Un mapa-mundi de Regina a Resolana

Dicen que la calle Feria es cosmopolita. Lo apunta Chaves Nogales en su biografía de Juan Belmonte, que nació en el número 72. "Lo que no saben los sevillanos -y si se les dijese no lo creerían- es que tan importante como haber nacido en la calle Ancha de la Feria es nacer en cualquiera de las quince o veinte calles semejantes -no son más- que hay por el mundo". Y cita las que hay en París, "en los alrededores de Les Halles", en varias ciudades italianas, "sobre todo en Nápoles" "y aun en Moscú, allá por el mercado de Somlensk".

Pero en ninguna de esas calles de París, Nápoles o Moscú se viviría un Domingo de Ramos de Amargura, un Martes Santo de los Javieres, un Miércoles Santo del Carmen Doloroso, un Jueves Santo de Montesión, una Madrugada de la Macarena.

Juan Rodríguez, conductor de Tussam, seguidor de los Rolling Stones, conduce el 13 por la calle Trajano. El 13 y el 14 llevan meses sin pasar por Feria por obras en Amor de Dios. Desde Resolana, también hay obras en los Altos Colegios. Una calle de diálogos: dialoga Silvio consigo mismo en dos bares que se llaman Avanti con la Guaracha (en Peris Mencheta) y Sacramento, que regenta en Feria Jorge, un primo del pintor Ricardo Suárez. Dialogan Concha Piquer, en el escaparate de marcos de Marcelo Culasso, con Paquita Rico, cuyo cartel de La moza de cántaro de Florián Rey está en venta en una tienda en Liquidación por cierre. La actriz que hizo de María de las Mercedes en ¿Dónde vas Alfonso XII?, la calle por la que sale el 13.

Aromas de la Sierra, esquina con Bécquer. Sierras de Huelva, Extremadura y Salamanca. Chacina de calidad y un queso Apolonio manchego, de Malagón. La Sub-Central de Sevillana de Electricidad es un edificio de Aníbal González convertido en residencia universitaria La Cartuja.

Montemayor Ortega, "tienes nombre de condesa", le dice su marido, regenta dos tiendas de máquinas de coser. Una en Pagés del Corro y ésta de Feria. Todos los días van de Feria a Triana, el viaje que hicieron Juan Belmonte y Jesús de la Rosa, el músico de Triana. Abre la puerta, madre, que el día va a comenzar. Ricardo, el marido de Montemayor, nombre de la patrona de Moguer, dice que en España ya no se hacen máquinas de coser. Recuerdan los tiempos en los que cuando una chica se casaba "la dote era la sábana bordada y una máquina de coser". Tiempos de la Singer, que aparece en El Jarama de Sánchez Ferlosio, y del anuncio televisivo. "Pepe, la Alfa".

La Peña Sevillista Macarena, fundada en 1958, se trasladó de Resolana a Feria. La cafetería Monte-Sión es un homenaje a la capacidad de reinventarse. Los cinco hijos de José y Concepción trabajan en la cafetería, que antiguamente fue una fábrica de gaseosas. Su padre la convirtió en un taller mecánico y a la mayor de los cinco le abrió una pequeña panadería "que fue creciendo". Las niñas -María Ángeles, Conchi, Lourdes- estudiaban en las Carmelitas de la calle Pozo; los niños -José, Luis Manuel- en La Salle, San Luis. Una imagen de la Virgen del Rosario preside el local. "la casa-hermandad de Monte-Sión era muy pequeña y aquí dejaban el manto y el palio".

Viajes Macarena se ha trasladado a la calle Imagen. José el de la Tomasa le pide un café a Miguel en el bar Norte/Sur, que tiene pósteres del Celta de Vigo que indican la procedencia de unos pontevedreses de Arcade, paraíso de las ostras, que antes de Sevilla pasaron por Rotterdam. Beatriz Decallet, francesa de cuna, hija de Benito Moreno, y un cliente alemán cumplen con el rito diario del cafelito. Pablo Colón es vecino de la calle Feria. Se dirige como todos los días a su parroquia en Castilblanco de los Arroyos. Vive encima de la calentería La Esperanza, que como tal empezó a funcionar en 1927; en 1980 la cogió Joaquín Gómez con la complicidad de Pepita, su esposa. Siguen su hijo Joaquín y sus nietos Natanael y Samuel.

Una calle con tres farmacias. Eran cuatro hasta que la que hacía esquina con Relator se convirtió en cafetería italiana. En la calentería La Esperanza coge su café diario Esperanza Alcaide, la librera de El Gusanito Lector. "Menos una funeraria, esta calle tiene de todo. Hay gente que dice que es como un pueblo. Un pueblo es una cosa cerrada y Feria es como si fuera el mundo en una calle. Hay gente de muy distinta extracción social, geográfica, racial. El mundo ideal de la Expo".

El día que cumplió 14 años se incorporó al puesto Rafael Gutiérrez Vázquez, que en marzo cumplirá medio siglo de carnicero. El oficio le llegó por las dos vías, por su padre, gaditano de Arcos de la Frontera, y por su madre, del Cerro del Andévalo. Despacha en un mercado que se reformó en 1984 y tiene una cantina que salió en el New York Times.

La panadería San Bruno abrió en los pares en 1961, el invierno de la riada del Tamarguillo. José Galindo Díaz, "Panadero Díaz", dice su hijo Pepe, panadero de estirpe y socio del Betis. Son de Alcalá de Guadaíra. Se mudó a los impares, frente al puesto de primicias de Rafael Ramírez para representar la multiplicación de los panes y los peces.

En la iglesia de Ómnium Sanctórum, centro geográfico de la calle, se hermanan en un mismo azulejo Monarquía y República. La fundó el rey Fernando III en 1249 y casi siete siglos después el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la República la declaró monumento histórico artístico el 3 de junio de 1931.

Miguel Hermoso es uno de los tres encargados de la pizzería La Tradizionale y se toma un café en el bar Hércules. Los otros dos socios son su hermano Luis y Eduardo. Los Hermoso son portugueses, padre de Angola, madre española-"nos consideramos ibéricos, como Saramago"-, y el tercer socio es argentino, "Boca Juniors total". En pleno mal fario de las esquinas, han cerrado Aguilar y La Mata 14, esta pizzería de técnica artesanal cambió la esquina de Cruz Verde por la más próxima a la iglesia. En el interior, una foto del padre de Luis y Miguel, que tuvo pizzerías en Tenerife y Nazaré (Portugal).

José Manuel Tristán despacha en su tienda de instrumentos de música, "el ukelele se ha puesto de moda" y dirige la banda Tejera, un clásico en la Semana Santa y en las tardes de la Maestranza. "De día, mucha vida; de noche cambia la cosa", dice de esta calle. Chema Gálvez Casanova sale de la biblioteca municipal Alberto Lista con el libro La prisión general de los Gitanos y los orígenes del flamenco, de Antonio Zoido, director de la Bienal . "Es para una argentina hija de un gitano que salió huyendo de Sevilla y que viene todos los años a dar clases de flamenco".

Daniel Lebrato se mueve en el Jueves como pez en el agua. "A última hora vienen los buitres. A primera hora, con el café, el frío y el orujo, es cuando se hacen las grandes operaciones". Profesor de Lengua y Literatura, autor de la novela Tinta de calamar, su hermano Pepe trabaja en El Taller de la Copia. No se cabe en Casa Vizcaíno y Daniel, que ha conseguido a buen precio un lebrato de artesanía, "una liebre cazadora", lleva al reportero a la Bodeguita Pepe, en la plaza de los Maldonados o de los Carros. Dentro, cerveza a un euro, un póster del Escacena, equipo del pueblo del tabernero y el cartel de fiestas primaverales de Juan Valdés.

Miguel Gallardo y Marina Bernal son periodistas de raza. Dominan el corazón de la prensa rosa y pasean por este pulmón de la ciudad donde uno se cruza con el arqueólogo Fernando Amores, el modisto Toni Benítez o el escritor Íñigo Moreno. Dicen que la calle Feria debe su nombre a este mercadillo, donde hay quinientos peticionarios en lista de espera. Juan Bandera es el decano. Anticuario y rapsoda. "En 57 años sólo falté por la muerte de un compañero". Luis Andújar le vende a Manuel Polaino, profesor de Derecho Penal, un libro de la colección del barón de Thebussen. Antonio González se hizo anticuario de joven, hermosa paradoja. "Empecé con 14 años en un bazar y tengo 55". Donde la calle Ancha de la Feria, su antiguo nombre, se estrecha, tiene El Pianillo, museo de detalles. Calle cosmopolita, parisina, napolitana, moscovita, donde antes de pasar por el Archivo de Protocolos y acabar en la Casa de los Artistas, hay un frutero paquistaní y un dentista uruguayo que escribe novelas.

Calle con un edificio de Aníbal González y un bajo que hace Arquitectura de los Flamencos, reclamo de una empresa donde se hace diseño gráfico y web junto a los ecos de la quincalla. Un local rinde honores a Rayuela de Cortázar. El Mato rima con barato en la esquina con Castellar y Diego Camacho muestra en su escaparate delicias de artesanía, un Taj Mahal de la vida cotidiana.