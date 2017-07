Berizzo, kilómetro cero

El Sevilla comienza hoy el nuevo proyecto de la mano de Eduardo Berizzo. Es el kilómetro cero para un entrenador que ha llegado con una ilusión inmensa a Nervión y la mejor prueba de ello es que lleva ya una semana en Sevilla preparando todo el trabajo que tendrá que desarrollar a partir de hoy, ya sobre el césped y en su despacho de la ciudad deportiva, mientras continúa codo con codo con Óscar Arias perfilando los muchos matices que quedan por rematar en una plantilla embrionaria. Bien temprano, el técnico argentino se calzará las botas de fútbol para saltar al césped junto a un escueto número de profesionales más una decena de canteranos. A falta de los cinco internacionales que se incorporarán más tarde al trabajo, debido al retraso de sus vacaciones por los compromisos que tuvieron tras la finalización de la Liga, Berizzo tiene que ir realizando ya la criba para definir el grupo de trabajo con el que iniciará la fase central de la pretemporada, la gira por Japón que comienza el 13 de julio y durá hasta el 23.

Para esa fecha habrán llegado ya varios de los refuerzos cuyas negociaciones están en la fase definitiva. Esta misma semana debe haber, sin más dilación, alguna incorporación de peso, porque la realidad es que hasta ahora únicamente Banega se ha unido a la plantilla de profesionales con la que comenzará su trabajo Berizzo, aunque el medio centro argentino tampoco se incorporará ahora pues, junto con Mercado, Correa, Vitolo y Diego González, forma parte del grupo de internacionales que tienen permiso hasta el 12 de julio, justo antes de partir hacia Japón.

De momento, el técnico sevillista empezará a trabajar con escasa materia prima. Sergio Rico, David Soria, Mariano, Pareja, Rami, Lenglet, Carriço, Escudero, N'Zonzi, Iborra, Krohn-Dehli, Ganso, Franco Vázquez, Walter Montoya, Sarabia, Ben Yedder y Carlos Fernández son los que están citados a las 8.30, horas antes de que comiencen los reconocimientos médicos, junto a una decena de canteranos. José Antonio Caro, Juan Soriano, David Carmona, Matos, Yan Brice, Borja Lasso, Pozo, Ivi, Marc Gual y Juan Muñoz, que regresa tras un periodo de cesión, son los que completarán un grupo de 27 jugadores entre los que varios ya tienen pie y medio fuera y otros deben definir su destino en este periodo de laboratorio estival.

Evidentemente, muchos de estos canteranos no realizarán la gira por el Lejano Oriente, pero la necesidad de completar una plantilla con dos puestos por posiciones como mínimo también les da la oportunidad de reivindicarse ante Berizzo.

Dentro de los 17 profesionales con los que trabajará desde hoy hay varios cuyo destino no está definido, desde la misma portería, pues Sergio Rico es un caramelo para el mercado europeo. Rami maneja ofertas, aunque éstas están lejos de cristalizar en una salida. En principio, cuenta para el técnico argentino, que quiere mantener en el equipo a Carriço siempre y cuando el portugués demuestre que está plenamente recuperado de sus problemas musculares y continúe manifestado su plena implicación después de un año muy complicado. En cualquier caso, para la zaga llegará al menos un central y un par de laterales, con Amavi como uno de los nombres con más posibilidades de unirse a la nómina sevillista en los próximos días para reforzar el flanco izquierdo de la zaga. Para el derecho, está activo el asunto de Corchia. Ambos deben presionar para cumplir su deseo en el Sevilla. Esto al margen de lo que ocurra con algún canterano como David Carmona.

En el centro del campo, la casuística es amplia. Está parado el asunto de la Juventus y N'Zonzi. Berizzo debe definir el rol de Ganso si es que le presenta argumentos para seguir y no llega ninguna oferta mínimamente convincente, al igual que Walter Montoya, un melón por calar en la nueva medular. Sí está claro que Krohn-Dehli tiene toda su confianza, aunque otra cosa será qué regularidad tendrá tras superar su grave lesión. E Iborra tiene la oferta inglesa de cada verano. El club sigue trabajando la incorporación de un medio al margen de lo que ocurra con N'Zonzi, cuya salida propiciaría otra llegada.

Para la mediapunta y el ataque permanece la incertidumbre con Vitolo y con Jesús Navas, que debe elevar su voz para no estropear su regreso. La paciencia del Sevilla se empieza a agotar con el hijo pródigo. Más arriba, la intromisión del Everton puede retrasar la negociación, bastante avanzada, por Muriel y se ha ralentizado el fichaje casi cantado de Nolito. No se puede obviar la opción de Batshuayi, una cesión muy atractiva no sólo para el Sevilla. Desde hoy, Berizzo apenas trabajará con Ben Yedder y Carlos Fernández, otro jugador que debe definir su rol tras renovar al final de temporada, además de Marc Gual, que podría permanecer entre el filial y el primer equipo tras sus excelentes números en Segunda División.