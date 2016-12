Borja Bastón, opción muy real

El Sevilla trabaja sin prisa pero sin pausa para reforzar la plantilla en el mercado de invierno. Tres han sido las peticiones realizadas por Jorge Sampaoli para cubrir las carencias que ve en el grupo de profesionales que tiene a su mando, aunque no descartaría incluso alguno más. Claro que satisfacer todas esas solicitudes es tan difícil como colocar a los jugadores que, por uno u otro motivo, no tienen cabida en un proyecto que, tras su exitoso arranque, invita a realizar un esfuerzo extra, al calor de la excelente realidad económica del club. El delantero y el central parten como prioridades, aunque el técnico también quiere un volante, un medio ofensivo. Y Borja Bastón es una de las opciones más plausibles que está manejando la dirección deportiva para reforzar el ataque, según ha podido confirmar este diario.

El delantero madrileño de 24 años entra en el perfil de jugador diferente para completar el ataque del Sevilla. Tras varias cesiones desde el Atlético de Madrid a diversos equipos españoles, se consagró en el Eibar, hasta tal punto de que el Swansea pagó por él nada menos que 18 millones de euros a principios del mes de agosto, poco después de que el club galés acometiera el fichaje de Llorente. Sucede que el ex delantero sevillista está teniendo más protagonismo que el madrileño y el equipo dirigido por el ex seleccionador de Estados Unidos, Bob Bradley, necesita reciclarse en enero para intentar salvar la categoría (es penúltimo con sólo 12 puntos). Ahí entra en escena el Sevilla, que entiende que la cesión de Borja Bastón cuadraría con las condiciones que pretende para el delantero: un futbolista de coste no muy elevado con posibilidad de rendimiento inmediato. Es probable que en las conversaciones haya surgido la posibilidad de incluir una opción de compra. Su agencia de representación es Bahía Internacional, con la que negoció en agosto el Sevilla la renovación de Vitolo y en 2013 el traspaso de Jesús Navas al City.

Borja González Tomás (Madrid, 25-08-1992), Borja Bastón en las alineaciones en recuerdo de su padre, el portero Miguel Bastón, es un delantero móvil de envergadura, 1,86 metros. Un futbolista con capacidad para ser una referencia de espaldas, con buen juego aéreo y facilidad para jugar al espacio fuera del área. Sin ser un exquisito técnicamente, tiene movilidad, así como disparo a media distancia y remate de cabeza, y sabe mirar al compañero fuera del área; además, su paso por el Eibar le ha dado a su vez capacidad de sacrificio para la presión.

Al Sevilla precisamente le hizo un buen gol de cabeza el curso pasado en Ipurúa, tras fabricarse él mismo una falta agarrando y dejando caer a Krychowiak en la banda derecha. Con el Eibar hizo la campaña pasada 18 goles y dio cuatro asistencias en 36 partidos, una cifra más que apreciable que invitó al Swansea a pagar 18 millones para liberarlo del Atlético. Fue su consagración, después de haber despuntado en la anterior cesión al Zaragoza (22 goles en Segunda en la 14-15). En el Swansea esa fuerta apuesta no está teniendo la respuesta esperada. Ni con Guidolin, destituido en octubre, ni ahora con Bradley ha sido titular, apenas tres partidos ha salido de inicio, y ha jugado sólo 10 encuentros, la mayoría como suplente (422 minutos y un gol acumula en la Premier League). Llorente, con cinco goles en 15 partidos (1.035 minutos), tiene la vitola de titular.

Pese a que Borja Bastón cumple con el perfil de delantero con físico y gol, buen juego aéreo y buen disparo con su pierna derecha, no es el único que está tanteando la dirección deportiva del Sevilla. Monchi quiere hilar fino para dar en la tecla de un delantero que llegue en enero para adaptarse rápidamente, y esa ventaja la tiene Borja Bastón por conocer perfectamente la Liga. Pero puede haber una apuesta más ambiciosa, como demuestra que Sampaoli contactara con Tévez antes de que éste se decantara por la estratosférica oferta del Shanghai Shenhua. El club está dispuesto a complacer a Sampaoli y en ello anda.