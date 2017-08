Carriço vuelve a tocar la pelota, Krohn-Dehli se para

Se trata de Krohn-Dehli, sobre el que se especuló que podría tener una lesión al no aparecer en la convocatoria del debut liguero. Los médicos del club trasladaron que estaba disponible para el entrenador, quien tampoco lo citó para el decisivo partido de vuelta del play off de la Liga de Campeones ante el Basaksehir. Y en el parte ofrecido ayer por los medios oficiales del Sevilla ya aparece con la baja médica debido a sus problemas en el cuádriceps. El mediocampista danés no saltó ayer al césped junto a sus compañeros por "molestias" en el músculo.

El Corinthians se enroca por Arana: "No vamos a vender"

Ya era previsible que la negociación por Guilherme Arana no sería sencilla. Entre otras cosas porque el jugador tiene sus derechos compartidos con una agencia de representación y el Corinthians y cada parte defiende intereses distintos. Flavio Adauto, director deportivo del club paulista, ha salido al paso de toda la información sobre el fuerte interés del Sevilla en el portal UOL. "No hemos recibido propuestas, aunque no vamos a vender a ninguno de nuestros jugadores este año. Si presiona, va a adelantar menos aún, pues, insisto, no vamos a vender a nadie. Van a perder el tiempo", dijo sobre el lateral. "Mientras el mercado está abierto todo puede ocurrir, Nuestra planificación no viene por el dinero de la Champions", dijo José Castro ayer.