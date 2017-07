Compatriotas y sevillistas

Nico Pareja, Mercado, Montoya, Franco Vázquez y Correa formaban la temporada pasada la comunicada argentina del Sevilla, que ayer sumó dos nuevos miembros, Éver Banega y Guido Pizarro. "Siempre es bueno estar rodeado de gente de nuestro país, pero en el club también hay muy buena gente de distintos países, y si estamos todos juntos y nos podemos ayudar, mejor", declaró el ex futbolista del Inter, que mostró muy contento de regresar a Nervión: "Lo primordial fue el proyecto de lo que es el Sevilla, que hace años que viene compitiendo fuerte y uno necesitaba competir en competiciones más fuertes. Vengo al club que ya conozco y el que me conoce. El tiempo que estuve aporté lo mejor y espero aportar, ahora, incluso más".

Además, el centrocampista dejó claro que no lamentó su marcha a Milán: "Son experiencias nuevas. No estoy arrepentido de haberme ido. Lo dije claro en la última fiesta de la Liga Europa. Ahora estoy con muchas ganas. Vengo a trabajar al máximo para este club". Por último, Banega negó la posibilidad de haber ido al PSG de Unai Emery: "Lo de Unai nunca hubo nada. Siempre la primera opción fue el Sevilla y se dio. Con Berizzo hablamos poco, hoy fue el primer entrenamiento y no tuvimos ocasión de hablar, pero ya habrá posibilidad".

Junto a Banega estuvo Guido Pizarro, que se refirió a su parecido con N'Zonzi: "Sí, puede ser. Por las características físicas, los dos somos flacos y altos, y podemos tener parecidos, pero él también puede jugar en posiciones adelantadas, y lo mío es pivote por delante de los centrales". El nuevo jugador sevillista también desveló con quién mantuvo un primer contacto para firmar por el cuadro de Nervión: "Fue con Berizzo, con el que ya había hablado cuando estuve en el Celta. Ahí empezó todo. Le estoy muy agradecido por la confianza".

Por último, al ser cuestionado sobre el salto de la Liga mexicana a Europa, Guido Pizarro manifestó lo siguiente: "Aquí en Europa nos es muy conocida, pero en Sudamérica es muy competitiva. Me considero volante central defensivo con bastante despliegue, siempre ayudando al compañero y pedir la pelota para hacer jugar. Siempre uno aspira desde chico a jugar en Europa y en la selección. Por eso estoy aquí. He trabajado siempre para esto. Se me presenta la oportunidad de un club como el Sevilla, importante. Daré lo máximo para aprovechar la oportunidad".