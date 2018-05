Frenar la hemorragia de goles, prioritario

La defensa, desde la errónea planificación, ha sido un dolor tanto para Berizzo como para Montella, que no han podido contar con Pareja y Carriço, apenas han podido hacerlo con Corchia, Kjaer ha sido como el Guadiana, y Carole incluso se quedó sin ficha. A esto se unió el baile de porteros y el recurso a Jesús Navas como lateral, con Escudero agotado en la izquierda y Layún sin convencer. Por ahí debe empezar Caparrós...

Hasta la jornada 34, el Sevilla ha encajado en la Liga nada menos que 52 goles. Desde el descenso en la temporada 99-00, la antecedente a la llegada de Caparrós, no encajaba tantos goles el Sevilla. El de Marcos Alonso acumulaba a estas alturas de Liga 56, cuatro más, y llevaba cuatro goles anotados menos, 37 por 41. La diferencia de goles a favor y en contra (-11) es impropia de un equipo que lucha por meterse en Europa. Y eso es lo que debe corregir Caparrós, cuyos equipos, ateniéndonos a los datos en las cuatro temporadas que dirigió al Sevilla en Primera División, encajaban muchos menos goles que el actual.

El fútbol no es como hace 15 ó 20 años. En ningún sentido. Hace 18, por ejemplo, cuando Caparrós se hizo con las riendas de un Sevilla recién descendido a Segunda División, fue muy llamativa su forma de entrenar. A los mensajes de alegría, de disfrute, unía algunos gestos en forma de ejercicios como el de la cuerda. Fueron muy llamativas sus sesiones en Isla Cristina en las que obligaba a los defensas a realizar movimientos coordinados asidos a una cuerda, para actuar como una línea perfectamente sincronizada. Hoy apenas dejan ver un resquicio del inicio de los entrenamientos, pues el fútbol se ha hermetizado en la sobreprotección de jugadores y técnicos ante la sobreinformación, muchas veces mal construida, que ofrecen las nuevas tecnologías. El smartphone bunkerizó el fútbol. Y, además, Caparrós hace ya años que dejó los gestos de escaparate como el de la cuerda.

En una situación como la que atraviesa el Sevilla, tras una racha de nueve partidos sin ganar, lo primero es levantar el ánimo del colectivo. A los jugadores se les ponen las orejas tiesas cuando llega un entrenador nuevo: el que juega porque puede dejar de hacerlo, y el que no juega porque puede tener su segunda oportunidad. Joaquín Caparrós ha llegado para eso y su primer paso ha sido la reactivación anímica, con mensajes públicos y privados, con gestos, dirigidos a lo anímico. Pero el segundo paso es meramente futbolístico y responde a la urgente necesidad de que el Sevilla deje de encajar goles con tantísima facilidad.

Primera sesión de N'Zonzi con el utrerano

La inclusión de N'Zonzi en la primera convocatoria de Caparrós es una de las cuestiones que más expectativas levantan en la afición, muy enfadada con la vida social del jugador en contraste con las urgencias del equipo. Montella no lo citó en su último partido aduciendo molestias en el tendón rotuliano, aunque no tenía baja médica. Ayer ya se ejercitó con Caparrós, tras no hacerlo el domingo por estar de viaje con permiso del club a Londres. El encaje de técnico y jugador tras el anunciado vis a vis se verá el viernes.