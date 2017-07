José Castro: "Nosotros no hablamos de rumorología, aquí está Vitolo"

El presidente del Sevilla, José Castro, ha ofrecido una interesante rueda de prensa, en la presentación de Éver Banega y Guido Pizarro como nuevo jugadores del equipo de Nervión, donde se ha sentido fuerte y orgulloso por haber dado un golpe de efecto con la renovación de Vitolo: “A día de hoy se puede decir que Vitolo es jugador del Sevilla para las próximas cinco temporadas. Se ha hablado mucho los últimos días. Hay que tener un respeto por una entidad como el Sevilla. Llevamos muchos días escuchando que iba a vestir una camiseta u otra, y Vitolo va a vestir la camiseta blanca y roja del Sevilla. Estamos muy contentos de este acuerdo y que no se nos olvide que Vitolo es uno de los nuestros, uno de los capitanes de esta entidad, lo da todo en el campo... Sólo podemos tener palabras de elogio con él. Mucha gente ha hablado en este tiempo, mucha rumorología, pero nosotros hemos actuado y Vitolo será jugador nuestro para las próximas cinco temporadas”.

Además, Castro ha dejado claro una vez más que intención y objetivo es el del Sevilla en el mercado: “No tenemos necesidad ninguna de vender un jugador. Sólo vendemos por el importe de sus cláusulas, porque eso es suficiente para que vengan otros jugadores. Pero no tenemos necesidad. No es vender o comprar la cuestión, es tener el mejor equipo posible”.

En cuanto a la renovación de Vitolo, Castro ha tratado también estos asuntos:

Golpe de efecto: “Cuando decimos aquí que queremos el dinero en el campo no es broma. Queremos tener los mejores jugadores para que nuestra afición disfrute. Eso no son palabras, son realidades y lo demostramos temporada tras temporada. El Sevilla vende cuando entiende que quiere vender. Venderemos cuando creamos que tenemos que vender. Nadie nos va a exigir nada para vender. Nosotros decidimos lo que tenemos que hacer”.

Estado del canario tras renovar: “Yo puedo asegurar que Vitolo está contento de poder disfrutar del equipo que le ha dado casi todo, de estar en el Sevilla. Aquí ha triunfado, ha ganado títulos y está muy contento por seguir, igual que nosotros de que continúe”.

Declaraciones del presidente de Las Palmas y del Atlético: “En los últimos días ha habido movimiento y charlas continuas, pero el que quiera a Vitolo tendría que pagar la cláusula en la LFP. Yo no quiero hablar de nadie. Se ha hablado mucho pero la realidad es que está aquí, Vitolo está aquí. Todo lo hablado es rumorología y papel mojado. La realidad es que está aquí”.

Relación con Las Palmas: “Nosotros no estamos enfadado con nadie. Nosotros no hablamos de rumorología, no hablamos de qué puede ocurrir dentro de unos días, el martes que viene o el jueves, nosotros nos encontramos aquí con un contrato de cinco temporadas para Vitolo. Las Palmas y otro club que hablen lo que quiera. Se ha reflotado la situación porque la intención de Vitolo es estar en el Sevilla y la del Sevilla que los mejores jugadores continúen. En esta entidad en vez de haber rumorología, nos dedicamos a trabajar y colaboramos para que Vitolo se quede aquí”.