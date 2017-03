"Hemos intentado que se quede por todos los medios, con una oferta fuera de mercado"

El presidente del Sevilla ha explicado las razones por las que el consejo de administración del Sevilla dio el jueves por la tarde luz verde a la marcha de Monchi, sin que éste tenga que pagar la cláusula de rescisión de un contrato que lo vinculaba hasta junio de 2020. La rescisión es bilateral y acordada. “Hemos optado por la persona que ha estado tantos años trabajando en su casa. Él sabe que el Sevilla es su casa, que siempre tendrá las puertas abiertas. Habrá un acto de despedida róximamente”, ha dicho José Castro.

Así ha explicado concretamente el dirigente blanquirrojo el asunto de la cláusula, que desde julio, es decir, al final del presente ejercicio, se rebajaba de 5 millones de euros a la mitad: “Monchi no tendrá que pagar ninguna cláusula, porque con su trabajo se ha ganado esa salida sin pagar la cláusula que él quería: ha generado los suficientes ingresos, títulos, repercusión y muchas más cosas en esta entidad. Sale como él quiere de su casa. Lo digo de verdad, el Sevilla es la casa de Monchi, lo es ahora y lo será siempre, cuando él quiera”.

Castro ha rechazado que el club haya valorado la opción de que el club con el que firme pague alguna compensación: “Monchi quería salir del Sevilla sin pagar una cláusula, ni él ni un futuro club donde él fuera. Y eso hemos hecho. ¿Porqué en junio del año pasado no hicimos lo mismo? No hicimos lo mismo porque entendimos que la planificación ya estaba hecha por él y no era momento de irse, y solicitamos la cláusula entonces. Y nosotros estamos aquí para mirar primero que nada por el Sevilla, luego por el Sevilla y después por el Sevilla”.

Además, al igual que Monchi, ha confiado plenamente en las estructuras del club, aunque el comité ejecutivo debe valorar ahora cómo suplir el rol de Monchi. “Nuestras estructuras son lo suficientemente fuertes para que no haya ningún tipo de problemas, ya hay parte programada de la planificación y en unos días veremos si hacemos una sustitución o esa área deportiva la organizamos de otra forma”.

Así ha expresado su confianza en el departamento que deja de dirigir Monchi: “El área deportiva está lo suficientemente capacitada y preparada. Eso no evita que haya reorganización de esa área, pero hay estructura fuerte. En un tiempo prudente tendremos cambios o incorporaciones en el área deportiva”, ha señalado sin aclarar mucho más. “Ofrecimientos hay muchísimos, y lo vamos a considerar en los próximos días”, ha añadido cuando ha sido preguntado por nombres concretos, como Joaquín Caparrós o Carlos Marchena, para ocupar su puesto.

Según el presidente del Sevilla, “fracaso no hay ninguno”. “Hemos hemos intentado por todos los medios posible que se quede, con cariño, con un contrato fuera de mercado y demás... Él lo ha explicado. No ha podido ser por un tema personal de él y nada más”.