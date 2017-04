Tensión latente con tanto en juego

La procesión va por dentro. Tanto en el Sevilla como en Jorge Sampaoli. Cada uno tiene sus intereses y los dos comprenden los del otro, pero la forma en que ha llevado el entrenador su postulamiento a seleccionador de Argentina ha provocado una marejada que todavía dará mucho que hablar de aquí al 24 de mayo, cuando concluya la Liga. En principio, a no ser que el propio Sampaoli y la AFA tensen la cuerda más de lo esperado, el entrenador terminará de dirigir al Sevilla hacia el empeño de clasificarlo para la Champions. Sin embargo, esos contactos filtrados interesadamente desde Argentina ya empiezan a afectar a la relación entre club y técnico y también al equipo, cuya ambición quedó en entredicho en Mestalla, donde necesitaba ir con todo por el triunfo para seguir en la pugna por el tercer puesto.

El Atlético de Madrid le lleva ya cuatro puntos de ventaja al Sevilla, tres más el goal average. Es decir, que debería fallar en dos partidos de los seis que restan, y el Sevilla ganarlo todo para adelantarlo. La visita al Santiago Bernabéu con el Madrid, presuntamente, jugándose la Liga en la penúltima jornada dificulta aún más la opción de la tercera plaza, con lo que en Mestalla pudo decir adiós Sampaoli a ese logro por el que estuvo luchando durante gran parte del campeonato. La cuarta plaza, así pues, se presenta como la meta.

1,5Millones. El coste de la cláusula a partir del 30 de junio; la AFA quiere presentarlo el 1 de junio...

El Sevilla de Sampaoli se está jugando muchísimo, nada menos que rematar una gran temporada en la que, a estas alturas, está a un punto del que logró el récord de puntuación en la Liga hace dos años, en la 14-15 (76). Entonces llevaba 63 puntos y era quinto. Ahora es cuarto con 62. Pero el ambiente se puede seguir tensando tras una Semana Santa en la que se ha agriado la relación entre Sampaoli y el club, que se vio obligado a reaccionar a las informaciones interesadas desde Argentina con un duro comunicado.

El comunicado, dirigido contra la AFA, no gustó a Sampaoli, quien quizá pasó por alto que, dijera lo que él dijera en la rueda de prensa adelantada al Viernes Santo por expreso deseo suyo, para intentar negar los contactos, José Castro tiene vía directa con uno de los directivos de la propia AFA, su amigo y presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, quien le confirmó entre el Lunes y el Martes Santo, poco después de aparecer con Sampaoli en un balcón de la calle Sierpes, que era cierto, certísimo, que la AFA venía por el técnico de Casilda. Esto, mientras el técnico seguía hablando de renovar con el Sevilla, motivó el comunicado en el que el Sevilla pidió respeto a la federación argentina. "Todo lo que se genera por especulación, como el comunicado del club tras unas especulaciones, no me compete", dijo molesto Sampaoli horas antes de que la AFA lo dejara en evidencia, al filtrar a la cadena TyC Sports que su presidente, Carlos Tapia, estaba reunido con su abogado en un hotel de Barcelona. Hubo fotos...

El Viernes Santo comenzó a subir su particular calvario Sampaoli, quien lo pasó mal en Mestalla negando lo evidente: "No puedo hablar de las reuniones de los demás". Y esta palpable tensión puede tener eco en la afición el viernes ante el Granada, pues el entrenador ya escucha reconvenciones de gente del club como Pablo Blanco: "La afición está bastante mosqueada, por las formas, no por el fondo. Las formas en las que Sampaoli y la AFA están llevando a cabo este tema no han sentado nada bien al sevillismo, y la afición está bastante irritada… y cuando la afición del Sevilla FC está irritada ya sabéis cómo responde", dijo en Onda Cero, donde también matizó que "la temporada ha sido brillante, y ha habido momentos de juego espectaculares; el equipo está vivo y creo que el objetivo está muy cerquita".

La AFA parece tensar la cuerda porque su presidente debe presentar ya a un seleccionador. El Sevilla incluso entiende que Sampaoli, a sus 57 años, quiera cumplir su sueño de dirigir a Messi en la albiceleste. Y el técnico está en el eje de esta tensión mientras su equipo se juega mucho. Ahora su cláusula de rescisión es elevadísima. Nadie va a romper la baraja. A partir del 30 de junio bajará a 1,5 millones y por ahí podrían ir los contactos que la AFA ha prometido para cerrar un acuerdo con el club. Porque con Sampaoli ya lo ha cerrado: será, a partir de junio, seleccionador de Argentina hasta 2018, siendo el contrato prorrogable hasta el Mundial de Qatar en 2022. Pero antes, hasta el 24 de mayo, hay seis partidos de Liga con mucho en juego, muchísimo.