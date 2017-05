Tranquilidad en el marasmo

Obligado tiempo de espera en el Sevilla, con la planificación perfilada, y presentada en sus pilares fundamentales al consejo de administración y con margen de sobra para ir modelando la nueva plantilla una vez que desembarque el nuevo entrenador. El problema del retraso de todo es que Jorge Sampaoli aún no se ha desvinculado del Sevilla. El club de Nervión ya le ha hecho llegar el finiquito para la liquidación efectiva de su contrato, es decir, el dinero que le debe pagar por su año de servicio descontándose de ahí la parte que, según el acuerdo adoptado con Claudio Tapia y Daniel Angelici el pasado viernes, debe unirse al montante de un millón y medio de euros como indemnización. La sintonía con Sampaoli es buena, bastante buena, y no habrá ningún problema para que firme su finiquito. Pero el ex técnico aún debe redondear con la AFA su nuevo contrato. Y esto ya no depende del Sevilla...

La cúpula ejecutiva del club, no obstante, se toma con bastante calma la definitiva desvinculación de Sampaoli, que no puede ser efectiva, cabe recordar, antes del jueves, día 1 de junio, según al acuerdo al que llegaron las partes el viernes, que se fundamenta en el pago de la indemización fijada a partir de ese día. Antes sería de 4,2 millones de euros y precisamente el ajuste de cada euro está siendo mirado con lupa al otro lado del Atlántico. El todavía técnico sevillista, pese a ese principio de acuerdo para su desvinculación, quiere garantizarse de algún modo con la AFA el reintegro de lo que va a adelantar para rescindir su contrato. Y la única forma de hacerlo es apretándoles las tuercas a sus dirigentes para firmar un contrato algo más ventajoso de lo que en principio le ofrecieron.

Además, con un fin de semana por medio y con Sampaoli y su abogado fuera de Sevilla, pasar todo lo acordado a documentos legales no es tan sencillo y requiere su proceso. En Nervión ya tienen experiencia de un finiquito que se alargó más de la cuenta el curso pasado por el tira y afloja final con Unai Emery, una vez que el PSG comunicó oficialmente que pagaría su rescisión de contrato. Y el Sevilla, actuó con igual calma que ahora pese a que todo se desarrolló un mes después, a mediados de junio, y tenía la Supercopa de Europa el 9 de agosto, una semana antes a la fecha en la que este año disputará el play off de la Champions. Hasta que no acordó el finiquito con el técnico vasco el Sevilla, sin renunciar a lo que creía que era suyo por derecho, no dio vía de entrada a Sampaoli, el 27 de junio. Además, con el técnico, como ya ha quedado dicho, hay una total sintonía para firmar el finiquito.

Entretanto, Berizzo se mantiene a la espera de poder ser anunciado como nuevo entrenador del Sevilla. Es el elegido y las partes quedaron muy satisfechas tras un primer encuentro en el que el argentino conoció por parte de Óscar Arias el proyecto deportivo del Sevilla de forma pormenorizada. Ambas partes se han dado tiempo, a sabiendas de que los únicos que tienen prisa son Tapia, Angelici y Sampaoli, que el viernes deben volar a Australia para los amistosos con Brasil y Singapur...