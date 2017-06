Una cesión casi tan cara como la de Nasri

La posibilidad de que Nolito recale como cedido en el Sevilla está ahí, ni más lejos ni más cerca que hace una semana. A finales de mayo contactó el club con la agencia de representación del futbolista y encontró la predisposición de éste para aceptar la oferta sevillista, máxime si es finalmente Berizzo, como todo parece indicar si ambas partes ceden un poco, el que se hace con las riendas del equipo. Sin embargo, no es tan fácil trasladar esas buenas intenciones a los documentos contractuales. Hay una tercera parte importante, el club propietario de su ficha, y ahí ya empieza a torcerse el asunto.

El Manchester City ya tiene la experiencia de ceder a un jugador al Sevilla. Fue Samir Nasri el que se benefició de las buenas relaciones entre Monchi y Txiki Begiristain. El mediapunta francés cobra -la sigue cobrando- una elevadísima ficha en el club citizen, pero el Sevilla logró que el City, ya al final del mes de agosto y viendo que su presencia en el equipo de Guardiola iba a ser marginal o incluso problemática, pagara una parte importante de esa tan elevada ficha. Finalmente, el Sevilla pagó aproximadamente un 60% de su ficha, significando este montante el mismo que abonó la temporada anterior por el carísimo Konoplyanka, una curiosa cifra cercana a los 8 millones de euros brutos.

El City pagó por un futbolista del que no disfrutó nada aproximadamente seis millones de euros; se ahorró, eso sí, el pago total de su elevadísimo caché. El caso de Nolito es distinto, porque no cobra tan altísimas cantidades y porque tiene más mercado por su relación calidad-precio, de un nivel menor. Sucede que, lógicamente, el City quiere esperar a que ese mejor cartel de Nolito se haga realidad en forma de alguna oferta interesante que incluya un traspaso. Pero mientras tanto, y según publica el Daily Mail, aceptaría la propuesta sevillista y respetaría la voluntad inicial del jugador: la cesión, con opción de compra, siempre y cuando ese préstamo no signifique ningún molesto cargo para las arcas del City. Es decir, que el Sevilla se haga cargo de la cifra total de su ficha, que, según hizo pública Radio Marca Sevilla, ronda los seis millones de euros brutos.

De darse en estos extremos la operación, Nolito y el Sevilla cumplirían con el deseo de encontrarse en un año importante para ambos, con el Mundial como zanahoria del sanluqueño. Pero el coste del asunto se iría a un montante muy elevado, casi tan caro como fueron Konoplyanka y Nasri. La operación es difícil... y de riesgo.