El dorsal 3 del Sevilla por fin tiene un dueño

El jugador de 26 años se crió en la cantera del Nantes antes de ser fichado por el Benfica, del que regresó a Francia para despuntar en la Ligue 2 con el Troyes. De ahí, pasó al Galatasaray, con el que ha ganado una Copa y dos Supercopas turcas. "La oportunidad que el Sevilla me da es muy importante -dijo a los medios del club-. Voy a dar el máximo y mostrar todas mis cualidades. Es la oportunidad más grande que he tenido en mi carrera. El Galatasaray es un gran club, pero el Sevilla es otra cosa. Estoy muy contento de venir aquí". Carole conoce a Escudero, "un gran jugador", y espera "aprender mucho de él" y "jugar lo máximo". "Quiero aportar toda mi ambición y toda mi voluntad", concluyó el futbolista. El lunes se incorporará a los entrenamientos.

Una posición enquistada que no se solucionó en el pasado enero

El lateral izquierdo ha sido la posición que más quebraderos de cabeza le ha dado a la dirección deportiva del Sevilla. Óscar Arias heredó un problema cuyo embrión estaba en la extraña lesión de rodilla de Tremoulinas, un simple menisco roto, que se fue alargando en el tiempo sin dejar margen de maniobra a Monchi. Aun así, en enero, Monchi intentó arrostrar el problema y habló con Jorge Sampaoli de la necesidad de buscarle un sustituto a Escudero, pero el argentino consensuó con el de San Fernando que Sarabia podría ser un parche más que válido y en el mercado invernal llegó Montoya, que sí aceptó la condición de no ser inscrito en la Liga de Campeones, una circunstancia que también afectaba al perfil de jugador buscado. Así, Óscar Arias se dispuso a buscar a un zurdo que pudiese darle relevos a Escudero. Y empezaron a surgir los problemas. Luna, una opción tanteada que tenía la ventaja de ser canterano, no convenció a los técnicos; Amavi fue rechazado tras no pasar un segundo reconocimiento médico; Arana se fue de precio; Alberto Moreno se convirtió en indiscutible para Jürgen Klopp; Zeegelaar tampoco terminó de convencer; Masina resultó muy caro -10 millones pedía el Bolonia-; y, finalmente, el Sevilla optó por una cesión de bajo coste con opción de compra, la de Lionel Carole.