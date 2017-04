El gozo de elegir su sino

Sorprendió el discurso algo medroso de Jorge Sampaoli, cuya valentía fue uno de sus principales argumentos para subir un escalón en la Liga. De pronto, al técnico que siempre quería ser protagónico y someter al rival, sea cual fuere éste y fueran cuales fueren las circunstancias, tiene tanta preocupación por que no lo alcance el Villarreal como ilusión por rebasar al Atlético. Algo debe haber visto mal en el vestuario para no haber mandado un discurso de convicción total, de determinación absoluta en salir a por todas en cada encuentro. Está en juego nada más y nada menos que ser el tercero de la Liga, con la renovada ilusión que supone tener la posibilidad de igualar de nuevo en el puntaje al Atlético.

Desde que el Sevilla de Sampaoli no lucha por ser puntero en la tabla, desde que el técnico vio que en España no hay igualdad de condiciones para pelear con el Real Madrid y el Barcelona y que su discurso romántico y soñador estaba siendo deglutido, partido a partido, traspié a traspié, por la más dura y corrompible realidad del fútbol patrio, el discurso es otro. Aunque quizá tenga algo que ver la eliminación de la Champions. O las conversaciones con la AFA para dirigir a la selección argentina desde junio. No tendría por qué, pues en el Sevilla han entendido que al técnico de Casilda, a sus 57 años, le ha llegado su gran oportunidad y así se lo ha transmitido. Eso sí, rogándole que se centre en el Sevilla y que deseche hablar de cualquier otra cosa. Así lo hizo en su comparecencia previa a la cita de esta noche, si bien no con el entusiasmo que podría suponerse tras la derrota inesperada del principal rival, que da al Sevilla el privilegio de elegir su sino: luchar por la tercera plaza o defender la cuarta. Vaya gozada.

De muy, muy duro calificó Sampaoli al Celta, el contrincante que quiere hoy aguar la fiesta sevillista. En verdad, el Celta de Berizzo es capaz de hacerle un siete a cualquiera, aunque también es posible que tenga el día malo y se diluya su empuje al primer zamarreoncillo. La Liga Europa centra ahora sus energías, esas semifinales con el Manchester United que están a la vuelta de la esquina y que, por aquello de las rotaciones, provocarán que hoy precisamente Berizzo opte por los buenos, a los que dio descanso ante el Betis tras dejar en la cuneta al Genk. Es decir, que en cierta medida lleva razón Sampaoli. Pero la clasificación no engaña y si hay 21 puntos de diferencia entre Sevilla y Celta será por algo...

El argentino, al margen del impulso anímico extra que pudo suponer el triunfo del Villarreal en el Vicente Calderón, cuenta con dos buenos refuerzos. Nasri, más enjuto que en sus últimas apariciones, y Rami ya están disponibles tras perderse las últimas citas por sendas dolencias musculares. Es una buena noticia, sin duda, porque se trata de dos de las estrellas del equipo, aunque en el caso de Nasri su bajón de juego previo a su lesión inspirase cierto recelo a su carácter de intocable. Sin él, el Sevilla ha sido fresco y vertical. Con él, si está al cien por cien, que lo estará por las palabras de Sampaoli al respecto, debe haber más control del juego, temple, último pase... Calidad en definitiva, la misma que desplegó durante la excelsa primera vuelta del Sevilla. La duda es si es a Nasri, más que al propio Sampaoli, a quien se le está haciendo larga la temporada. Hoy se verá.

El partido sí que es una final. La única forma de poner nervioso al Atlético es ganar hoy. El calendario juega a favor del Atlético, que no tiene que visitar el Bernabéu en la Liga... pero sí en la Champions. Y esta distracción puede ser muy beneficiosa para el Sevilla. Da igual quien esté enfrente, da igual que sea muy, muy complicado. El Sevilla de Sampaoli debe salir a someterlo, como siempre fue. O era...