Un gran esfuerzo por Banega

En el Sevilla primero se veía como una utopía, pero luego ya no tanto. Éver Banega tiene sus días contados en el Inter después de que su llegada a la Serie A no haya sido lo provechosa que se esperaba. El problema para el Sevilla puede no ser su alta ficha, 3,5 millones netos, la misma que tiene y tenía, respectivamente, Nolito o Jesús Navas en el Manchester City. Pero tanto el jugador como el Inter están buscando una solución.

El representante de Banega, Marcelo Simonian, mantuvo un encuentro el martes en Milan con el director deportivo del Inter, Piero Ausilio, en el que llegaron a un conclusión clara: el argentino debe salir del club. Cómo y por cuánto es la cuestión. Según han filtrado medios italianos el Inter quiere asegurarse 15 millones de amortización de la inversión, aparte del sueldo de los dos años de contrato que le restan por cumplir, hasta 2019. El Espanyol se cayó como opción al no poder asumir bajo ninguna fórmula esos costes, quedando Sevilla y Everton como clubes interesados. Y ante esa tesitura, el jugador, evidentemente, guarda un gratísimo recuerdo de Sevilla. El propio agente lo habría manifestado en Marca: "Sevilla es su casa, la casa de Banega".

Mientras en medios italianos se aseguraba que el Inter había rechazado una oferta del Sevilla por 10 millones, otras hablaban de que esa primera propuesta está próxima a limar las diferencias con su club. "Ever va a España al 99%, por una cifra muy inferior a los 13 millones que se ha estado rumoreando en los medios estos días", repetía su agente en otros portales.

Pero todo cambia si entra en juego el PSG y... Unai Emery, pues ahí el Sevilla perdería claramente dos duelos indivuales, el poder económico de Nasser Al-Khelaïfi y la presencia de un entrenador que es su entrenador fetiche.

Y es que, si ya era difícil, se le complica muchísimo más al Sevilla con la entrada en juego del PSG. Unai Emery ha sido el entrenador con el que Banega puede decir que va al fin del mundo. Lo tuvo en el Valencia, rindió bien el primer año, cayó en desgracia en el Atlético y el de Fuenterrabía lo rescató para el fútbol en el Sevilla. Fue una rehabilitación en toda regla y el futbolista sabe bien que necesita otra terapia, si no igual, muy parecida.

Y el interés del club parisino, deslizada por el portal Premium Sport, puede hacerse aún más real si del Parque de los Príncipes sale Blaise Matuidi, cuyo futuro, además, está interrelacionado con el del sevillista Steven N'Zonzi, ya que la Juventus tiene al francés como una alternativa importante para el centro del campo si el Sevilla se le pone muy farruco con el franco-congoleño.

Habrá que ver, por tanto, el recorrido de toda esta historia, pero lo que está claro es que si el PSG entra en escena, Óscar Arias y Berizzo pueden ir despidiéndose de un jugador cuya operación de retorno ya de por sí era muy complicada, sólo factible a través de una cesión por una temporada habida cuenta del sueldo que tiene en el Inter, que sí estaría dispuesto a asumir el Sevilla. Si hay que pagar traspaso, evidentemente no. Y si el PSG plantea una compra, al Inter se verá con un problema menos dentro de un año.

En el tema N'Zonzi parece que ha habido pocos avances. Y si la postura de Castro es firme e inamovible en la posible salida de Vitolo -"o cláusula o nada"- no es igual de intransigente en su caso con la Juventus. "En este asunto igual nos puede interesar negociar", ha dicho el presidente. En el trasfondo de esta reflexión está el interés que el Sevilla tiene en algún futbolista de la Juventus. La prensa italiana se hizo ayer eco de la presunta negativa que el club turinés ha remitido a los dirigentes del Sevilla en cuanto a la posibilidad de incluir al central Daniele Rugani en una hipotética operación que llevaría a N'Zonzi a la Juventus. "Rugani per N'Zonzi; la Juve dice no al Siviglia", titulaba ayer el diario Tuttosport sobre este asunto.

Rugani es un defensa de sólo 22 años y 1,90 de altura considerado de los más prometedores de Italia. Internacional en todas las categorías, también acumula ya tres entorchados en amistosos con la absoluta de la mano de Gianpiero Ventura. Está bien atado por la Juventus con un contrato hasta 2021 y aunque ha jugado esta campaña 15 partidos en la serie A y dos de Champions (en la victoria 1-3 en Sevilla y ante el Dinamo de Zagreb), su club lo considera clave en el futuro de la Juve. En cualquier caso, también han vinculado con el Sevilla a Mario Lemina y en este supuesto parece que el club turinés no es tan tajante.

Paralelamente, en otras operaciones puede decirse que la más cercana a cerrarse es la de Nolito, aunque aún falta el acuerdo con el Manchester City. Con Jesús Navas aún queda tela por cortar y no será tan fácil como se anda diciendo.