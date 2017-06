La pelota, en el tejado de Jesús Navas

El Sevilla sigue esperando a que Bahía, la agencia de representación de Jesús Navas, conteste a la última propuesta realizada por el club para que el extremo palaciego regrese al club en el que se hizo jugador profesional, como desea. "Hicimos una oferta y no hemos recibido contestación aún, esperamos que sea pronto", se limitó a comentar al respecto José Castro, ayer, en la presentación de los abonos para la próxima temporada dejando aún la puerta abierta.

En la entidad sevillista no piensan plantearse un esfuerzo aún mayor por la vuelta del campeón del mundo a pesar de que la propuesta implica una sensible reducción de la ficha que percibía en el Manchester City. Entienden en el club que el caché del ex sevillista, a sus 31 años, ha bajado y que incluso si el club entrenado por Pep Guardiola le hubiera planteado la renovación, hubiera sido claramente a la baja.

Ahora es Jesús Navas quien debe mover ficha y sopesar los pros y los contras de ese contrato de tres años -en torno a 1,5 millones netos por cada uno- que expiraría cuando cumpla ya 34 años y que le procuraría la vuelta a su hogar para consumir allí su trayectoria profesional.

Más cercano está Nolito, cuya llegada es cuestión de tiempo. Probablemente, en julio.

Otras dos primeras opciones que el Sevilla va a tratar de cerrar son las de los laterales, franceses ambos: Sebastien Corchia para el derecho y Jordan Amavi para el izquierdo. Las negociaciones con el Lille y el Aston Villa, respectivamente, están abiertas, aunque el Sevilla no quiere dar un paso precipitado y evita las prisas. Una alternativa que también ha trascendido es el céltico Jonny, aunque más lejana por las pretensiones económicas de su club.