Primer convoy de sevillistas a Madrid con la ilusión por bandera

El sevillismo ya está camino de Madrid, tierra prometida en este abril, con la ilusión por bandera. Se espera que más de 25.000 sevillistas estén mañana en el estadio Wanda Metropolitano, donde el equipo de Vincenzo Montella disputa la final de la Copa del Rey frente al Barcelona, la novena en la historia del club nervionense. El club ha fletado un AVE chárter doble con los primeros aficionados, un total de 300 viajeros incluyendo a los consejeros, familiares de jugadores, empleados del club y periodistas. Mientras el equipo viaja esta tarde a la capital de España desde Marbella, donde se encuentra concentrado desde que acabó el partido ante el Deportivo el pasado martes, el consejo de administración, con su presidente, José Castro, a la cabeza, protagoniza la avanzadilla junto a un numeroso grupo de aficionados. A lo largo del día de hoy, la estación de Santa Justa se convierte en un hervidero rojo y blanco. El club tiene contabilizado que unos 4.000 sevillistas viajarán en AVE hasta Madrid, otros 9.500 lo harán en autobús y una cifra superior en coches particulares: 11.500. El grueso de la marea rojiblanca se desplaza este sábado, el mismo día del partido.

El director deportivo, Óscar Arias, también viaja en este tren doblado, con 24 coches. El director general, José María Cruz, Jesús Arroyo, subdirector general y UEFA main-contact, el vicepresidente, Gabriel Ramos, y el consejo de administración casi al completo. Juan Luis Villanueva, Pedro Ellauri, José Luis Moscoso, Ramón Somalo, Carolina Alés, Faustino Valdés... así como propietarios de importantes paquetes de acciones como Francisco Guijarro.

También acaparaban la atención dos futbolistas apartados de algún modo de la dinámica del equipo. El brasileño Paulo Henrique Ganso y el francés Lionel Carole. El primero no ha contado para nada para Montella desde su llegada. De hecho, no ha entrado ni siquiera en una convocatoria. El lateral galo, por su parte, no tiene ficha desde el mercado de invierno.

Entre los expedicionarios hay muchos empleados del club, que compaginan el ocio y el negocio, trabajo y devoción. El optimismo es la nota reinante en los viajeros, pese a que enfrente estará el Barcelona de Messi. Manuel Salado es el oficial de enlace con los aficionados para la final, además de oficial de taquillas. Es un especialista en viajes y maneja las cifras. "Habrá un 35% ó 40% de pernoctaciones, más que en la final de hace dos años, aunque la mayoría ha optado por el viaje de ida y vuelta ya que en Madrid los hoteles son caros y las plazas escasean. Es el Maratón de Madrid y hay un importante congreso farmacéutico".

Otro empleado que viaja ilusionado, como Salado, que se define "optimista por naturaleza", es José Luis Gómez. Es el responsable de la tienda oficial que montará el club en la fan zone de Madrid. "¿Cuántas finales de Copa ha jugado el Barcelona en los últimos años? El único que lo hizo sufrir fue el Sevilla, y en Tiflis, también. Al Athletic y el Alavés los superó claramente. Y el Sevilla siempre es competitivo en las finales".