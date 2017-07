Embrujo cultural en La Rinconada

El área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada ya ha cerrado el cartel de la segunda edición de La Hacienda Encantada, una atractiva propuesta para refrescar las cálidas noches de verano en un escenario mágico, como el de la Hacienda Santa Cruz, donde tendrán cabida hasta diez espectáculos de teatro, danza y música, desde el 17 al 28 de julio.

Todos los espectáculos darán comienzo a las 22:00. Para cada función se han habilitado aforos reducidos, que oscila en torno a las 200 plazas, para dar un carácter más íntimo a las representaciones, y se mantiene el precio de 5 euros. Este programa se desarrolla con fondos del Consistorio, y cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y la Diputación.

La primera de las propuestas en subir al escenario será Picnic, de Teatro El Abrevadero, el lunes 17 de julio. Una obra de Fernando Arrabal, un alegato contra la guerra. Picnic tiene a los Tepán como protagonistas que, en una tarde dominguera, deciden pacíficamente visitar a su hijo Zapo, que vive agazapado en su trinchera. Lo absurdo de la guerra viene servido en bandeja y las consecuencias no se hacen esperar.

Hay cuerpos que se olvidan, de la compañía Dos Proposiciones, se presentará el martes 18 de julio. Raquel Madrid es la creadora, protagonista y codirectora, junto a José Francisco Ortuño y Charo Sojo, de este espectáculo de danza que fue Premio Escenarios de Sevilla 2016 al Mejor Espectáculo de Danza y a la Mejor Coreografía, Premio Mejor Bailarina de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza. La Negación, Negociación, Ira y Depresión son las fases por la que la protagonista pasará hasta alcanzar la fase de Aceptación en un duelo, no por un ser querido, sino por una profesión amada.

El miércoles 19 será el turno de The Lovers, de Roma Calderón. Vuelve Roma Calderón con este musical canalla y de cabaret que triunfó en el Centro Cultural Antonio Gala en enero de 2014. Es una apuesta que invita a un viaje inolvidable a lo largo de su vida amorosa, plagada de encuentros, amantes fortuitos, cruces y algunas técnicas de seducción que no siempre funcionan. Humor canalla, coreografías delirantes y música en directo, todo durante una hora en la que Roma Calderón baila, canta e interpreta temas propios acompañada tan sólo de un micrófono y un loop station.

Natalia Arjona y Manuel Cañadas, de la compañía La Barataria, presentarán con Bombillas, no te veo un espectáculo de teatro y danza que ha sido galardonado en los Premios Escenarios de Sevilla 2014 a Mejor Intérprete Masculino de Danza, III Premios de Teatro Andaluz por la Asociación de Artes Escénicas a Mejor Intérprete Masculino de Danza y Mejor Coreografía. Ambos artistas se fusionan en esta pieza para hablar de deseo, luz y entendimiento, el 20 de julio.

El primer concierto, Noches de noria, de Familia Corleone, llegará el viernes 21 de julio. Familia Corleone es una banda de rock and roll. En su ADN musical está impresa la escuela de Chuck Berry, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, The Beatles, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, la gran Motown o Sun Records, entre otros. José Vega, compositor, cantante y guitarrista; Miguel Ángel Morate, compositor, cantante y guitarrista; Belén Zanetti, violín, viola, piano y órgano hammond; Fernando Bermejo, baterista y percusionista, tocan Noches de Noria.

El artista local Alberto Romero presenta, el 24 de julio, Flamenco a Tres. Alberto El Romero fue bailarín solista en las obras Flamenco Feeling y Carmen, del Ballet Flamenco de Madrid, con el que estuvo de gira por diversos países. Ha trabajado en el Ballet Teatro Español de Rafael Aguilar y fundado su propia compañía con la que ha creado cinco espectáculos.

Premio Max por su trabajo en El compromiso, Axioma Teatro llega a la Hacienda el día 25 de julio, con El Legado, uno de los trabajos más honestos de la compañía que trabaja con los objetos que a lo largo de los años han conformado su legado para construir un laboratorio de experimentación donde la plasticidad escenográfica y la actuación en vivo se dan la mano al compás de sonidos y silencios.

Juanjo Macías, Premio de Teatro Andaluz al Mejor Intérprete Masculino 2014, vuelve al municipio con La luna me mata, un gran déjà vu en el que se vivirán los grandes momentos de la movida de los 80, sus músicas, ambientes, modas y, por supuesto, su variopinta fauna hambrienta de nuevas sensaciones (26 de julio).

O Sister! es un grupo de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica. La banda tiene su origen en Sevilla, en el año 2008, con una formación inicial compuesta por el trío de voces que forman Paula Padilla (contralto), Helena Amado (soprano) y Marcos Padilla (tenor), junto con Matías Comino a la guitarra. Posteriormente, alcanzan su composición actual, a la que se añaden el contrabajo de Camilo Bosso y la batería de Pablo Cabra. Un homenaje a los grupos femeninos de aquella época, como The Boswell Sisters, cuya influencia sería más tarde reconocida por artistas de la talla de Ella Fitzgerald. El 27 de julio presentarán Spooky Sessions.

Producciones Imperdibles viene desarrollando desde el año 2002 una nueva forma de llevar su trabajo creativo a espacios no convencionales. Espectáculos de danza con una propuesta diferente, a veces subversiva, otras provocadoras, pero siempre sugerente en cuanto al contenedor y que incluye tanto a los intérpretes como a los espectadores. En Danse in Blue el espectador se encuentra con una instalación con dos escenarios, uno real y otro virtual, en diferentes niveles que permiten un sugerente juego de movimiento e imágenes. Esta pieza cerrará el programa cultural el 28 de julio.