Francisco Ramos: “Hemos triplicado el volumen de socios y también de aceituna”

Impulsar la comercialización conjunta para ganar en competitividad y ampliar las oportunidades de negocio, son los objetivos de Coperalia, Grupo oleícola impulsado por cooperativas de Granada y Jaén, que se sitúa como séptima Entidad Asociativa Prioritaria de Andalucía. Con ello los asociados tendrán mayor puntuación para acceder a determinadas ayudas y más intensidad de apoyos.

El grupo Coperalia está formado por las cooperativas granadinas Nuestra Señora de los Remedios (Iznalloz), San Francisco de Asís (Montefrío), San Isidro (Loja), San Sebastián (Benalúa de las Villas), además de Agropecuaria Granadina SCA 2º (Granada), en la que se integran las cooperativas Santa Isabel (Campotéjar), Nuestra Señora de la Cabeza (Cúllar), Almazara Montillana y San Ildefonso (Peligros). También están unidas las cooperativas jiennenses San Antonio, de Alcalá la Real; San Isidro, de Castillo de Locubín y Cooperativa Del Campo San Rafael, de Frailes. Juntas, estas cooperativas suman 10.500 agricultores y 40 millones de kilos de aceite.

Francisco Ramos Velasco es el presidente de Coperalia y también de una de sus cooperativas asociadas, Nuestra Señora de los Remedios de Iznalloz y en esta entrevista nos pone al tanto de la actualidad de la cooperativa, del grupo y de la marcha de la campaña.

–Buscan ampliar su mercado, ¿dónde ven posibilidades de aumentar su presencia?

–En la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Iznalloz seguimos con deseo de crecer y llegar a cuantos más sitios mejor. Desde el año 2000 apostamos por la venta de nuestro aceite envasado y actualmente, a nivel nacional, nos encontramos en casi todos los puntos de España, llegando tanto a supermercados y grandes superficies, como canal Horeca, como a tiendas de conveniencia.

–¿Y en el ámbito internacional?

–A nivel internacional llegamos a numerosos países de la Comunidad Económica Europea como son Reino Unido, Francia, Bélgica o Alemania, y fuera de la CEE tenemos clientes en EE.UU., Canadá, Australia, China, Emiratos Árabes, Panamá, Perú, Colombia, Venezuela y próximamente tenemos nuevos proyectos para seguir creciendo.

–¿Cómo está evolucionando el número de socios?

–Positivamente, en los últimos años ha ido aumentando y nuestro deseo es que siga creciendo. En los últimos años hemos triplicado el volumen, no solo de socios sino también de aceituna.

–Disponen de variedades autóctonas ¿cuáles son y qué aportan a sus aceites?

–El 80% de nuestra producción es aceituna de variedad picual, aunque también tenemos algunas fincas de producción de aceituna arbequina, la cual molturamos aparte, consiguiendo aceite 100% variedad arbequina, con nuestra marca Acatucci. También disponemos de variedades autóctonas como Loaime y negrilla de Iznalloz, que son molturadas con la aceituna picual y dan un carácter especial y único a nuestros aceites.

–¿Cómo va la campaña, este año tardía en general?

–Aunque empezó tardía como no ha habido interrupciones por la lluvia, hemos podido ir al campo todos los días y ha ido muy rápida. En nuestra zona ya se está casi terminando.

–¿Cómo van a ser los nuevos aceites?

–Los aceites van a ser buenísimos ya que no hemos tenidos accidentes climatológicos, tales como heladas o lluvias persistente que merman la calidad. Por otros lado no ha habido tampoco incidencias de plagas como mosca del olivo, porque se han controlado adecuadamente con técnicas de producción integrada.

–Tienen parte de su producción en olivar en pendiente, ¿qué peculiaridades ofrece este cultivo? ¿Cómo se consigue su rentabilidad?

–Sin duda este tipo de olivar es un reto y desafortunadamente en muchas ocasiones su rentabilidad depende de las ayudas PAC.

–¿Hay proyecto de ampliar el olivar en riego?

–En principio nuestros agricultores no tienen plantes de crear nuevas comunidades de regantes ya que no tenemos cerca ningún suministros de agua en gran cantidad como ríos, pantanos… etc.

–¿Qué aporta a sus aceites los 70 años de experiencia que tiene la cooperativa?

–Aceites de gran solera en la elaboración y de gran calidad, además de la experiencia de continuidad en el tiempo.

–¿Qué supone Nuestra Señora de Los Remedios para el empleo de la zona?

–La Cooperativa que hace unos años comenzó con un solo empleado y actualmente tenemos más de 25 puestos fijos, es un referente de empleo en la zona. Esto es un reto teniendo en cuenta que actualmente las zonas rurales se están despoblando.

–¿Qué aporta a Iznaoliva el sello de la Denominación de Origen Montes de Granada?

–El sello nos aporta una garantía mas de calidad al consumidor y nosotros somos la cooperativa más importante dentro de la Denominación de Origen en cuanto a su calidad como comercialización dentro de la propia denominación de origen y ayudamos a que ésta sea cada vez mas conocida.

–¿Qué es Coperalia y qué ha supuesto para Iznaoliva?

–Es una sociedad limitada que aglutina 7 cooperativas de primer grado y uno de segundo grado para la comercialización en conjunto de aceite de oliva.

–¿Qué proyectos tienen a corto y medio plazo?

–Como cualquier empresa nuestros proyectos, tanto a medio como largo plazo, es ir creciendo tanto en comercialización como en número de clientes, y como no, dando servicios a nuestros socios.

–¿Cómo ve al sector?

–El sector, no solo nosotros, estamos en continua evolución para dar satisfacción a los consumidores finales de nuestro querido y no siempre valorado oro liquido.