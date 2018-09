Los ganaderos piden que haya más diálogo con el sector antes de legislar

El sector ganadero anda revuelto y ocupado ante varios temas, algunos son nuevos, como el avance de la peste porcina africana por Europa; otros están en curso, como el Real Decreto sobre Fauna Silvestre, y también hay cuestiones que ha requerido años de lucha y parece que por fin ahora van a llegar a su final, como la brucelosis ovina en Huelva.

Buena parte de estas cuestiones y otras más se han analizado en el III Simposio de Sanidad Animal que Asaja Cádiz celebró la semana pasada. Al hilo de estas jornadas, Manuel Vázquez, responsable de la sección de vacuno de Asaja y ex presidente de Asaja-Cádiz, se muestra partidario de “tomar medidas sobre algunas enfermedades que están alarmando al sector”, pero pide que no se regulen en el mismo Real Decreto que se prepara para la Fauna Silvestre. Considera que ese texto está “aún verde” y pide más debate interno y que las medidas zoosanitarias sean consensuadas con el sector.

Destacó que se ha producido un ajuste importante en el sector del vacuno por el perfeccionamiento de las medidas de producción, “que vemos con buenos ojos porque han permitido aumentar las acciones comerciales en el exterior y el año pasado llegamos a exportar más de 150.000 terneros”. Hizo hincapié Manuel Vázquez en la necesidad de que la Administración reclame en las importaciones las mismas medidas zoosanitarias que exige a los productores nacionales.

Beatriz Muñoz: "El Patubes es una norma pionera en la Unión Europea"

También participó en el evento, la subdirectora general de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Beatriz Muñoz Hurtado, quien explicó que se han iniciado consultas preliminares para el desarrollo de un segundo instrumento legislativo sobre medidas específicas en materia sanitaria en fauna silvestre y su hábitat, previstas en el proyecto de real decreto por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas y de fauna silvestre en relación con la tuberculosis (Patubes). “Se trata -dijo- de una norma pionera en la Unión Europea, que nos permitirá establecer actuaciones sanitarias en terrenos cinegéticos a aplicar sobre especies silvestres que comparten el entorno natural con animales domésticos”.

“De esta manera se pretende reducir el impacto significativo que las enfermedades compartidas entre los animales domésticos y silvestres tienen sobre la salud pública, la sanidad animal, la economía y la biodiversidad”, añadió. Remarcó que si bien estas medidas están orientadas al control de la tuberculosis, tendrán también un impacto significativo en la prevención de la transmisión de cualquier otra enfermedad desde las especies silvestres a las domésticas o al hombre.

La voz de Artemisán

También Luis Fernando Villanueva, presidente de Aproca y director de Artemisán, se refirió al borrador del Real Decreto sobre la tuberculosis. “Creemos -dijo- que hay que modificar aspectos y, por ejemplo, para alcanzar una solución a la tuberculosis es necesario evitar los puntos comunes de agua y comida”. “Hay que adoptar -dijo- medidas de bioseguridad, pero la legislación a veces impide esto, por ejemplo, la legislación del Medio Ambiente impide poner vallas para separar las zonas en las que está el ganado de la zona en la que está la fauna silvestre”.

Aseveró que el sector cinegético “no puede dar la espalda a la realidad porque la caza es un reservorio de enfermedades y tenemos que ponernos manos a la obra para reducir los índices de las enfermedades”.Por su lado, Mariana Boadella, CEO de Sabiotec dejó, como principal mensaje, que la tuberculosis animal (TB) es una enfermedad que afecta a distintas especies animales, tanto domésticas como silvestres, principalmente cérvidos y jabalí, y que eso la hace una enfermedad compleja en cuanto a su control. Por ello reclamó que todos los implicados -ganaderos, cazadores, investigadores y administraciones públicas- se involucren en su control “si queremos que éste tenga éxito”.

Dijo que en España la TB es una enfermedad que causa pérdidas económicas principalmente en el vacuno, pero ahora también sabemos que causa pérdidas en la caza, pues un 30% de los jabalíes adultos en zonas de alta prevalencia mueren por esta enfermedad. Por ello, Boadella cree que es una buena oportunidad para que el sector de la caza se pueda implicar en el control de la TB.

En relación a la nueva regulación que el Ministerio prepara con actuaciones sanitarias en relación a la TB en la fauna cinegética explicó que “en Sabiotec trabajamos junto a grupos y centros de investigación como SaBio (IREC), Visavet y Neiker para desarrollar y lanzar al mercado nuevas herramientas para combatir la TB”.

Bioseguridad

Dijo que estos nuevos desarrollos se enfocan a distintos aspectos importantes y que actualmente presentan necesidades, como son un mejor diagnóstico de la enfermedad, con nuevos tests serológicos; una mejor gestión implementando planes de bioseguridad frente a la fauna silvestre y a su control, como una vacuna que protege de la TB al jabalí. “Muchos de estos desarrollos -agregó- ya se están aplicando con éxito, contribuyendo con eficacia al control de la TB, nuestro objetivo final”.

Brucelosis ovina en Huelva

En cuanto la declaración de Huelva como libre de brucelosis ovina, parece que aunque no hay una fecha todavía para eso falta muy poco. Todo apunta a que será en los próximos meses, pero la Consejería de Agricultura no quiere cerrar la fecha y explica que “se están terminando de hacer los controles preceptivos y será entonces cuando se confirme que está libre, pero no hay una fecha exacta para eso”.

La Consejería confirma lo que el sector viene repitiendo sin cesar: que hace años que en Huelva no se da un caso de brucelosis ovina, pero advierte que “todavía no se ha completado el protocolo”.

Peste Porcina Africana

Sobre la peste porcina africana, el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, aprovechó su asistencia a la feria ganadera de Zafra para lanzar un mensaje de tranquilidad ante los casos aparecidos en Bélgica, ya que no se ha detectado ningún caso en España ni en los países circundantes.

También apuntó que el Ministerio y el sector mantienen la vigilancia y el seguimiento. “Hemos intensificado los mecanismos de control y estamos dispuestos a adoptar las medidas que sean necesarias”, subrayó.

Ibérico

En relación con un cambio en la Norma del Ibérico, Planas explicó que se llevará a cabo un profundo análisis de las propuestas planteadas por las organizaciones profesionales agrarias.

De esta forma, en la próxima reunión de la Mesa del Ibérico “estaremos en condiciones de establecer si realmente hace falta revisar esa norma y, en su caso, en qué medida debe hacerse”, según Planas.