Certis Belchim analiza las claves del sector hortícola en la jornada “Hacia la horticultura del futuro”

Bioestimulación y Nutrición. Antonio Lidón, profesor de la UPV y Elías Mas, Growing For The Future Sales & Tech Promoter Certis Belchim, ofrecieron información sobre cómo mantener un suelo en condiciones adecuadas y potenciar la cosecha a base de un buen uso de productos bioestimulantes basados en la tecnología de levaduras.

Estrategia Growing For The Future en Ecológico. David Rubio, Portfolio Manager Bio-racionales Certis Belchim y Leopoldo González, Technical Sales Advisor Certis Belchim, fueron los encargados de presentar la estrategia de control fitosanitario y bioestimulación que la compañía ofrece para el cultivo de pepino en ecológico.

Estrategia IPM Growing For The Future. Ana Sicre, Growing For The Future Sales & Tech Promoter Certis Belchim y Antonio Altea, Key Account Manager Certis Belchim, fueron los encargados de explicar las estrategias IPM Certis Belchim para el control de las principales plagas y enfermedades en el cultivo de pepino.