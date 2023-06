Juan Francisco Delgado Ruiz: “La falta de lluvias deja 40 millones por daños en cereal”

En un año complicado por la sequía, el director territorial de Agroseguro en Andalucía analiza la situación de los siniestros en la siguiente entrevista.

–Cuando comenzó el año 2022, parecía que nos íbamos a enfrentar a un siniestro generalizado de sequía parecido al de 2017, y finalmente no fue así.

–Sí, la verdad es que cuando comenzó enero los presagios sobre la sequía que podíamos sufrir no eran alentadores. Finalmente, las precipitaciones de marzo evitaron que esto se cumpliera, pero tampoco podemos decir que 2022 haya sido un buen año. En al ámbito nacional se alcanzó la cifra récord de indemnizaciones de 769 millones de euros, con daños muy graves de helada (el mayor siniestro de la historia del seguro agrario), pero también con 117 millones de euros por sequía y 165 millones por daños ocasionados por diferentes borrascas de lluvia, pedrisco y viento.

–En Andalucía, deduzco que las indemnizaciones también fueron elevadas.

–Efectivamente, nuestra comunidad cerró el año con 66 millones de euros en indemnizaciones, lo que supuso un 17% más que lo registrado durante el año anterior. Destacaron las cantidades abonadas a olivareros asegurados, con más de 20 millones de euros y una campaña marcada por las heladas primaverales, y las altas temperaturas, olas y golpes de calor tan frecuentes que se sufrieron durante el verano y que agravaron la situación de escasez de precipitaciones vivida durante gran parte del año. Por su parte, los cultivos herbáceos cerraron con 18,7 millones, por daños sobre todo en girasol. El resto de las indemnizaciones estuvieron repartidas entre diversos cultivos como hortalizas, cítricos o frutos secos y los seguros pecuarios.

–En 2023 la falta de precipitaciones está resultando grave en nuestra región.

–Sí, dramático, teniendo en cuenta, además, que partíamos de un 2022 muy escaso en lluvias. Los cultivos herbáceos de secano son los primeros que se han visto afectados y de los más perjudicados cuando sufrimos sequía. A día de hoy estimamos ya 40 millones de euros en indemnizaciones y alrededor de 170.000 hectáreas de estos cultivos afectados por sequía, cerca del 80% de la superficie contratada. Y es que las últimas lluvias que cayeron sobre el campo andaluz antes de las registradas en mayo, se produjeron en diciembre, por lo que, a pesar de ello, los cereales y las leguminosas mayoritariamente afectadas no han tenido capacidad de recuperación.

–¿Se ha tomado alguna medida excepcional para ayudar a los asegurados?

–Sí, este año, y sensibles con la situación, las tasaciones han comenzado antes de lo habitual. En Andalucía empezamos a tasar de forma generalizada el 15 de mayo, es decir, unos 10/15 días antes de lo normal debido al adelanto inusual en la maduración de los cultivos. Así podemos a su vez acelerar el importante volumen de tasaciones, actualmente están ya prácticamente finalizadas (llevamos casi el 85% peritado) y por ende el posterior abono de las indemnizaciones. Además, desde Agroseguro se ha facilitado que aquellos asegurados cuyas explotaciones no fueran viables para la producción de grano pudieran realizar un aprovechamiento forrajero (siega en verde). Una situación excepcional que ya se ofreció con la sequía de 2017, y que consiste en permitir el aprovechamiento en verde para forraje o “a diente” (para el ganado extensivo), aplicando una conversión de forraje a grano motivada por la situación de algunas parcelas por la sequía.

–También las Administraciones públicas han tomado medidas, ¿verdad?

–Sí, las Administraciones públicas tanto nacionales como autonómicas, siempre han mostrado su empatía por la situación del sector y han apoyado activamente al Sistema de seguros agrarios a través de la concesión de subvenciones a las primas de los seguros. En esta ocasión se ha decidido incrementar el porcentaje de subvención a todos aquellos productores que cuentan con una póliza de seguro con cobertura de sequía para la cosecha 2023 hasta el máximo permitido por la Unión Europea. Esta medida tiene carácter retroactivo, ya que los asegurados, contrataron su seguro en otoño de 2022. Además, las pólizas se regularizarán de manera automática, sin la necesidad de que el agricultor tenga que realizar trámite alguno.

Siniestro generalizado de sequía

–No es una situación diferente a la que está experimentando el resto del campo español.

–No, no, para nada, de hecho, ya contamos con un siniestro generalizado de sequía en cultivos herbáceos. Las previsiones que manejamos a nivel nacional indican que la superficie siniestrada será de alrededor de 1,6 millones de hectáreas. La estimación de indemnizaciones por este siniestro alcanza los 300 millones de euros. Las lluvias de las últimas semanas han sido especialmente propicias para los trigos y las zonas tardías, así que habrá que esperar para ver con qué indemnizaciones cerramos el año. En cualquier caso, la envergadura del siniestro ha obligado a contar con más de 300 profesionales libres evaluando los daños de sequía por toda España.

–Hemos sufrido sequía en otras ocasiones, ¿esta es la peor?

–Por las estimaciones que barajamos, sí. En los años en los que hemos sufrido los peores siniestros de sequía la horquilla de superficie asegurada afectada siempre se ha situado entre 1 y 1,2 millones de hectáreas, sin embargo, en esta ocasión estamos hablando de 1,6 millones. En cuanto a las indemnizaciones, hasta ahora, la sequía de 2017 era la que alcanzaba la mayor cifra, con más de 180 millones de euros a nivel nacional. La previsión actual ya es de 300 millones de euros en cultivos herbáceos.

–Parece raro hablar de sequía, cuando últimamente tenemos tormentas de pedrisco, Danas, lluvias, inundaciones…

–La verdad es que sí, además, aunque a los cultivos herbáceos de algunas zonas tardías las actuales precipitaciones les han dado un pequeño respiro, es general todos estos temporales, sirven de poco y en ocasiones provocan más daño. Desde Madrid hacia el sur del país, la campaña de cereales ya estaba perdida cuando iniciaron estas lluvias, por lo que no sirvieron. Además, no solo han venido las lluvias, sino que también ha caído pedrisco. De hecho, solo por este riesgo, durante el mes de mayo se han comunicado siniestros en hasta 43 provincias. Por ello, Agroseguro ha realizado una importante labor de coordinación, ya que, al coincidir todos estos eventos con el arranque de las tasaciones de sequía, hemos llegado a contar con 400 técnicos independientes desplegados por toda España.

–¿Tienen ya una estimación de indemnizaciones totales a cierre de 2023?

–Pues podríamos llegar a alcanzar los 900 millones de euros, lo que sería un nuevo récord de indemnizaciones en la historia del seguro agrario. Ya veremos la evolución del tiempo.

Seguro agrario, una herramienta imprescindible

–El seguro agrario es una herramienta casi imprescindible para los agricultores y ganaderos.

–La verdad es que, viendo la situación de los últimos años, considero que sí. Actualmente todavía se puede asegurar el olivar frente al pedrisco, pero también están en contratación las hortalizas bajo cubierta, las de aire libre de otoño-invierno, el fresón y los frutos rojos, así como los cítricos. Además, desde el pasado 1 de junio, también se puede contratar el Plan 2023 de seguros pecuarios.

–Es su primer año como director territorial, ¿qué tal las sensaciones?

–Muy positivas, con mucho trabajo. Anteriormente fui coordinador aquí, en la dirección territorial de Andalucía, por lo que la tarea diaria no me resulta ajena, pero estoy muy satisfecho con el espíritu de colaboración que me he encontrado en todos los ámbitos. Confío en que siga siendo así, para garantizar que el seguro agrario siga siendo referencia y una herramienta útil para el campo andaluz.