Aparece la viruela ovina en plena crisis ganadera por la sequía

El brote de Viruela del Ovino-Caprino, que afecta a la provincia de Granada ha vuelto a poner de manifiesto la crítica situación que padece la ganadería extensiva, debido a la falta de agua por la escasez de precipitaciones y que en estas mismas páginas han denunciado recientemente el presidente de la Fundación Savia, Francisco Casero, y el de Ovipor, Agustín González Sánchez, entre otros portavoces de los afectados.

Mientras la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, habilita medidas y ayudas tanto en relación con esta enfermedad, que no se transmite a los humanos, como para paliar las dificultades hídricas de los ganaderos, es ahora la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Sevilla quien da la voz de alarma pues las consideran insuficientes y demasiado tardías.

“No vemos la luz al final del túnel”, dice la organización que ya denunció en su momento pérdidas de casi 10 millones de euros solo hasta el pasado mes de agosto, en el sector del caprino de leche. Ahora reclama medidas urgentes y eficaces ante la grave crisis generalizada en la ganadería andaluza debido a que “los precios en origen son ruinosos y eso más el abusivo aumento de los costes de producción es igual al cierre de muchas explotaciones, porque los ganaderos están sacrificando a los animales al no poder alimentarlos, lo que significa, igualmente, la ruina de las familias”.

Como ejemplo de la mala situación, solo este año, el 15% de las explotaciones de caprino, o lo que es lo mismo, 63 de ellas, ha dejado de entregar leche y otras tantas familias han cesado la actividad.

Ante este problema, UPA Sevilla solicita a la Consejería de Agricultura “que adopte medidas urgentes y eficaces, porque vemos que las que se han aprobado hasta la fecha llegan tarde y mal”. “No es posible que la Administración mire para otro lado cuando nosotros estamos cerrando explotaciones y las que aún permanecen abiertas suman pérdidas a las ya existentes por el desmesurado e injustificado aumento de los costes de producción. Por eso demandamos a la Consejería que apruebe ayudas directas a los ganaderos que, al menos, sirvan para mantener la actividad de los que todavía se arriesgan a producir”, reclaman.

El conflicto bélico en Ucrania

Una de las medidas aprobadas por la Consejería, como es la compra de cubas y depósitos de agua para hacer frente a la sequía, “supone una inversión elevada en un momento de ruina económica, por lo que dudamos que algún ganadero pueda acogerse a ella. Otras, como las del conflicto bélico en Ucrania, no terminan de convocarse, ni tienen bases reguladoras y no sabemos por qué no incluye a la ganadería en general”, denuncian desde UPA Sevilla.

“Nos preocupa que el sector ganadero, tan importante para la provincia de Sevilla y para Andalucía en general, desaparezca. Se producen muchos anuncios de que la Consejería apoya a la ganadería, pero estamos viendo que solo se quedan en palabras, porque las medidas que se aprueban llegan tarde y otras ni siquiera se ponen en marcha. Ante esta crítica situación seguimos esperando que desde la Junta se apoye de verdad a la ganadería en general y al caprino en particular, pero no tenemos respuesta”, señala UPA Sevilla.

Por su lado, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural anunció en la Comisión de Agricultura del Parlamento Andaluz la puesta en marcha de unas ayudas adicionales a los ganaderos destinadas a la alimentación del ganado inmovilizado como consecuencia del brote de Viruela del Ovino-Caprino, que afecta a la provincia de Granada. En concreto, dijo que la Consejería de Agricultura cuenta para ello con un presupuesto de 500.000 euros.

Ayuda adicional

La tramitación de la ayuda adicional, anunciada por la consejera, se hará mediante una Orden y, una vez justificado el gasto por los ganaderos, se les hará el abono del importe en concepto de gastos por alimentación. Estas ayudas se añaden a las de sacrificio que, subrayó Carmen Crespo, “se están llevando a cabo sin ningún problema” y ahora, con la ayuda adicional, lo que se pretende es aliviar a los ganaderos que no pueden pastorear, ni sacar a las ovejas o cabras de sus explotaciones.

Asimismo, la titular de Agricultura recordó todas las ayudas que están en marcha para el sector, como la Medida 21 del sector ganadero, 70 millones de euros para fomentar los sistemas sostenibles de ganadería extensiva y las técnicas tradicionales de pastoreo; la exención del pago de tasas y ayudas concedidas por el sacrificio de animales.

La consejera aprovechó su comparecencia para “agradecer al equipo de Sanidad Animal de la Consejería su trabajo” junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su actuación para el control y vigilancia de los focos que han aparecido en Granada.

En el mismo sentido, añadió que la Consejería de Agricultura “ha actuado con rapidez y diligencia desde la confirmación del primer foco el 19 de septiembre”, adoptando de forma inmediata las medidas de control contempladas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades.

Estas medidas incluyen el sacrificio de los animales, eliminación de los cadáveres en planta de transformación, limpieza y desinfección oficial de la explotación, establecimiento de una zona de protección de 3 kilómetros y una de vigilancia de 10 kilómetros, con refuerzo de medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones. Además, Andalucía, “por prevención y seguridad animal, mantiene activo el protocolo establecido en nuestra comunidad nada más detectarse el primero foco”.

Absoluta inmovilización del ganado

La Consejería de Agricultura insiste en “la importancia de cumplir la absoluta inmovilización del ganado para evitar contactos de explotación a explotación” y ha recordado que es “necesario evitar el pastoreo”.

Asimismo, recordó que “se trata de una enfermedad no zoonótica, que afecta exclusivamente a las especies ovina y caprina, sin que en ningún caso pueda transmitirse al ser humano, ni por contacto directo con los animales ni a través de productos de estos”. Y señaló “la importancia de aplicar unas adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones de ovino y caprino, así como en el transporte animal”.

Los ganaderos afectados fueron reunidos en Baza e informados por el director general de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Manuel Gómez Galera, la delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía en Granada, Celia Santiago, y el jefe del Servicio de Sanidad Animal, Manuel Fernández Morente.