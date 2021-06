Cooperativas Agro-alimentarias cierra 2020 con récord de facturación

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha hecho balance del año 2020 con un récord de facturación de sus socios que, en conjunto, han alcanzado 9.443 millones de euros, un 7,67% más que el ejercicio anterior, recuperando y superando niveles de 2018, pese a los problemas de rentabilidad del campo.

En opinión del presidente, Juan Rafael Leal, “esta cifra ha sido posible al incremento del consumo y a una mayor conciencia de la población sobre la alimentación y los hábitos de vida saludable”, y al crecimiento sostenido de las exportaciones alimentarias, que continúan creciendo con las cooperativas andaluzas como protagonistas. En concreto, 15 de las 20 cooperativas españolas más exportadoras son de Andalucía y pertenecen a Cooperativas Agro-alimentarias.

El presidente ha puesto en valor los datos con los que las cooperativas dan carpetazo el 2020: el mismo número de empresas asociadas (659), un número similar de socios (más de 291.000) y un 3,4% más de personas contratadas, habiendo pasado de 34.917 en 2019 a 36.096 de 2020.

La organización ha celebrado en Sevilla su Asamblea General, en la que ha hecho balance de uno de los ejercicios más difíciles en sus 25 años de historia; un año 2020 marcado por el Covid, el estado de alarma, el cierre del canal Horeca, la incertidumbre, los cambios normativos, los aranceles de Estados Unidos, la crisis de precios generalizada en el campo, la reforma de la PAC y un largo de etcétera de asuntos que han mantenido a la federación alerta en todo momento y trabajando a pleno rendimiento.

Así lo manifestó el presidente de la organización, Juan Rafael Leal, en el acto de inauguración, en el que estuvo acompañado por el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez. En su intervención, el presidente hizo balance de un año que debía haber sido de celebraciones a nivel corporativo, con motivo de su 25 aniversario, así como de movilizaciones y reivindicaciones en el campo.

Sin embargo, “se tornó en un ejercicio de dificultades, equilibrismos y retos y lo mismo ocurrió con la actividad agrícola, ganadera y agroindustrial de nuestras cooperativas”, dijo.

“El coronavirus nos obligó a dejar las pancartas, arremangarnos todavía más, redoblar esfuerzos para garantizar el suministro alimentario y arrimar el hombro en todo lo que pudimos”, recordó Juan Rafael Leal.

Reconocimiento a los trabajadores de las cooperativas

“Un año tras el que me siento especialmente orgulloso de pertenecer al sector agrario andaluz y sus cooperativas”, subrayó el presidente, quien tuvo un reconocimiento especial para todos los trabajadores de las cooperativas y la Federación.

“Esto no quiere decir que no lo hayamos pasado mal, lo que ha puesto de relieve es que somos un sector resiliente; que hemos afrontado los peores momentos y que, por qué no decirlo, hemos salido más fortalecidos”, agregó Leal.