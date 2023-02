Francisco Infantes Pavón: Bonafrú estudia nuevos cultivos para ampliar su producción

Ilusión, ganas y un buen puñado de nuevos proyectos acompañan a Francisco Infantes Pavón en la etapa que ahora acaba de comenzar como presidente del Consejo Rector de la cooperativa Bonafrú. En esta entrevista los desmenuza para el lector. Bonafrú cuenta actualmente con unos 400 socios, una producción que ronda los 4,5 millones de kilogramos de berries, cultivados en 350 hectáreas de la provincia, cuya actividad llega a generar 2.500 empleos durante los momentos más álgidos de la campaña.

–¿Qué significa estar al frente de la Cooperativa?

–Pues imagínese. Para mí es un verdadero orgullo y una satisfacción enorme estar al frente de una cooperativa como Bonafrú, que es mi vida y la de mi familia. Yo empecé en el campo en el año 1998, y por entonces mi padre llevaba ya casi 20 años sembrando. He mamado lo que es el campo y la cooperativa, y ahora es una gran responsabilidad estar al frente de ella con el magnífico equipo que me acompaña. Y es también, al menos así me lo tomo yo, un reto profesional muy importante y al que me apetece mucho enfrentarme, y más con la situación que estamos viviendo actualmente los agricultores.

–Ha dicho que quiere introducir nuevos cultivos, ¿de cuáles se trata?

–Sí, queremos introducir nuevos cultivos en la cooperativa más allá de nuestros berries. Estamos ahora mismo en un proceso de análisis y de estudio, espero que pronto podamos tener resultados satisfactorios y empezar a desarrollarlos.

–¿Sería incorporando nuevos socios o llevando a los actuales a cambiar sus planes de siembra?

–El objetivo principal de este proyecto es el de poder poner en cultivo las tierras que los socios tenemos paradas en las épocas en las que no están ocupadas por los berries. Es decir, apostar por la desestacionalización de la cooperativa añadiendo nuevos cultivos.

–También se propone aumentar la superficie de plantación, ¿para ello entraría en municipios que aún no tienen tierras en la cooperativa?

–No tiene por qué. Este es otro de los objetivos que nos marcamos, sí. Y nuestra idea es crecer en superficie de plantación aumentando, por ejemplo, la zona de siembra de la finca El Canario, que es de nuestra propiedad y en la que tenemos una parte vacía. Evidentemente, la entrada de nuevos socios también nos ayudaría a aumentar la superficie.

–Habla de modernizar la cooperativa, ¿por dónde va a empezar?

–La modernización que queremos emprender desde el nuevo Consejo Rector que presido es transversal y abarca muchos ámbitos. Desde el campo, con el sistema de riego, los cultivos y el sistema de trabajo; hasta el almacén, con nuevas maquinarias, manipulación, envases más ecológicos. Es una modernización muy ambiciosa que queremos que abarque muchos aspectos.

–¿Cómo ha repercutido la incorporación de Bonafrú en Unica?

–La incorporación de Bonafrú a una cooperativa de segundo grado como Unica ha sido algo tremendamente positivo. Tenga en cuenta que los berries entran en Unica por primera vez con nosotros, lo que es un privilegio y significa que nos abrimos nuevos mercados y nos permite también el acceso a distintos productos que hacen que la venta sea más factible y fácil. Nos beneficia mucho la forma de visión que tiene Unica de la agricultura. Estamos notando más estabilidad y más tranquilidad, a pesar de que la campaña haya empezado un tanto incierta por el problema con Marruecos y por las bajas temperaturas. Estamos convencidos de que nuestra relación con Unica será muy duradera y beneficiosa para nuestros socios.

Producción y precios

–¿Cómo está evolucionando el sector de los berries en los últimos años? ¿Hay más producción? ¿Son buenos los precios?

–La producción está aumentado muchísimo. Por ese motivo, los precios no son buenos y, exceptuando los arándanos, los mercados están ya muy definidos. Siempre hay que trabajar por abrir nuevos mercados, por supuesto, y en esa línea vamos a trabajar también.

–¿Dedica Bonafrú recursos a la investigación?

–Sí, por supuesto. Es imprescindible. Estamos asociados como fundadores a Fresas Nuevos Materiales, con la que llevamos a cabo todo tipo de ensayos con berries y nuevas variedades. Al margen, nosotros como Bonafrú realizamos de manera directa investigaciones en pequeños campos de ensayos que tenemos actualmente activos.

–¿Tienen novedades en cuanto a las variedades que siembran?

–Siempre estamos buscando novedades, hay variedades que van funcionado mejor que otras, pero tenga en cuenta que este es un asunto más a medio plazo. Hay productos que están funcionando, estamos en un sector en el que no hay nunca que dejar de probar.

Nueva legislación sobre plásticos

–¿Cómo les va a afectar la nueva legislación sobre los plásticos?

–Nos va a afectar mucho, porque trabajamos con un producto final que tiene que ir envasado y que se cultiva bajo plásticos. La nueva legislación nos va a afectar negativamente, pero vamos a trabajar para que la repercusión sea la menor posible. En Bonafrú estamos muy concienciados con el medio ambiente y cuidamos muchos aspectos en ese sentido. Respecto a los plásticos, tenemos firmados convenios o contratos con varios organismos y empresas para la retirada y correcta gestión de los residuos generados por nuestra actividad, tanto los envases vacíos como los plásticos, además de aceite y filtros, aguas con hidrocarburos, productos fitosanitarios caducados, absorbentes, tubos fluorescentes, etc.

–¿Cómo calificaría a su equipo en el Consejo Rector?

–Es un equipo joven, que llega con mucha ilusión, con mucha fuerza y muchas ganas de trabajar por hacer seguir creciendo a Bonafrú. Es una maravilla y un privilegio poder contar con ellos y trabajar codo con codo.

–No hay mujeres en este equipo ¿es escasa la presencia femenina en puestos de responsabilidad en el sector? ¿Cree que sería bueno que hubiera cambios en esa dirección?

–Es verdad que no hay mujeres en el Consejo Rector, pero esto es un reflejo de la misma realidad del campo, donde hay pocas mujeres empresarias. Pero le diré que en Bonafrú hay varias socias y una de ellas venía en nuestra candidatura como suplente. Por supuesto, veo muy positiva la paulatina incorporación de la mujer a nuestro sector, y espero que vaya siendo una realidad más palpable en los próximos años.