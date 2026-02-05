La calidad de los productos cooperativos llegan a 2,2 millones de hogares andaluces gracias a una campaña televisiva

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha cerrado el 2025 colándose en los hogares andaluces a través de Canal Sur Televisión para dar a conocer las bondades de los productos cooperativos. La campaña ‘Con toda el alma de Andalucía’ ha sumado un total de 2.256.000 impactos, incorporando al imaginario colectivo, a través de un spot de 20 segundos, ocho palabras que definen a los alimentos producidos por las más de 600 empresas de economía social que forman parte de la federación regional: saludables, frescos, sostenibles, intensos, tradicionales, innovadores, auténticos y, por supuesto, andaluces.

Con esta iniciativa, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha querido poner en valor los alimentos de origen cooperativo, productos de proximidad, cultivados y producidos bajo altos estándares de calidad que, además, tienen un impacto social y medioambiental muy positivo en su entorno. Son productos que generan riqueza en los municipios andaluces a través de la actividad de los más de 300.000 socios dedicados de forma directa a la agricultura y la ganadería, pero también de otras miles de personas que trabajan en las tareas agrarias y en las industrias cooperativas. Además, el modelo cooperativo vela por que los procesos productivos sean respetuosos con el medio natural, dado que la degradación de la tierra actúa en detrimento de la competitividad del campo.

La campaña se compone de un spot televisivo y de material divulgativo de carácter digital.

Pensada para conectar emocionalmente con los espectadores, ‘Con toda el alma de Andalucía’ es una campaña dirigida a los consumidores en general, mujeres y hombres que se encargan de realizar la compra de alimentos y de cocinarlos en el hogar. Para alcanzar este objetivo, el spot nos traslada a los diferentes escenarios en los que se desarrolla la producción cooperativa, desde el campo o el invernadero, hasta los secaderos, la industria o la bodega, dibujando de este modo el itinerario que estos artículos recorren hasta llegar a los lineales de cualquier supermercado.

El proyecto se completa con la difusión de material divulgativo en formato digital en el que se explica la importancia de las cooperativas agroalimentarias en la economía andaluza, el papel social que juegan estas empresas en los núcleos rurales y los valores nutricionales que tienen los alimentos de origen cooperativos.

Esta no es la primera ocasión en la que Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía promociona los productos elaborados por sus entidades federadas entre la sociedad. De hecho, desde 2019 lo está haciendo en colegios e institutos, y en 2023 lanzó la campaña ‘Productos con Valores’, en la que participaron cuatro chefs andaluces que ensalzaban el uso de estos alimentos en la gastronomía.

Con todo ello, la federación regional pretende fomentar el consumo de productos cooperativos a través de la difusión de sus valores nutricionales, sociales, económicos y medioambientales, de modo que el consumidor tenga clara su elección y los anteponga a otros alimentos en sus hábitos de consumo.

La campaña ‘Con toda el alma de Andalucía’ se enmarca en la Línea 2 para la Difusión y Promoción de la Economía Social dentro del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, que financia la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.