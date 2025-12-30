Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía impulsa la sostenibilidad evaluando el impacto ambiental

La huella hídrica y la de carbono son los indicadores más representativos de la sostenibilidad ambiental de un proceso productivo, lo que ha motivado que Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ejecute, por tercer año consecutivo, un proyecto orientado a la mejora en la eficiencia y de la sostenibilidad de empresas de economía social del sector, basado en la medición de estos parámetros.

Así, bajo el epígrafe 'Aumento de la Competitividad de las Cooperativas Agrarias mediante la mejora de la sostenibilidad ambiental', se ha llevado a cabo el cálculo de la huella de carbono y de la huella hídrica en 24 cooperativas, y como novedad, un análisis medioambiental en 8 más, además de cinco jornadas de asesoramiento sobre los créditos de carbono y su compensación en el sector agroalimentario.

24 cooperativas han medido el impacto de su producción con el cálculo de la huella hídrica y de carbono.

La iniciativa se enmarca en la Línea 4 para la Innovación y Competitividad Empresarial de la Economía Social, que financia la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, y su reto es conseguir una reducción, a largo plazo, de entre el 10% y el 15% del consumo de agua y de energía.

Con este proyecto, las cooperativas toman conciencia del efecto que generan en su entorno y pueden empezar a aplicar acciones que mejoren su desempeño medioambiental o invertir en iniciativas para compensarlo.

La huella hídrica es un indicador del uso de agua, que tiene en cuenta tanto el uso directo como indirecto de este recurso. De este modo, la huella de un agricultor o cooperativa se define como el volumen total de agua dulce que se utiliza para producir bienes y servicios consumidos por el individuo o cooperativa.

Con ambos indicadores, las cooperativas agroalimentarias refuerzan su sostenibilidad y eficiencia productiva.

El cuanto a la huella de carbono, se da ese nombre a la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos de manera directa o indirecta por un individuo, organización, evento o producto. Cuando una cooperativa identifica cuáles son sus emisiones más contaminantes, pueden establecer unos objetivos de reducción de la contaminación.

Con respecto a los créditos de carbono y las compensaciones, son instrumentos financieros que representan la reducción o eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y se generan a través de proyectos y actividades orientados a reducir emisiones de CO2.

Tener en cuenta estos conceptos permite a las empresas optimizar recursos de forma más ecológica y asegurar su continuidad económica en el futuro.