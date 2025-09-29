Un escaparate de sabor con esencia andaluza

Andalucía es tierra de sabor, olor, calidad y tradición. Una región que se degusta en cualquier parte del planeta y que no deja indiferente a nadie. Un resultado que es fruto del trabajo de un sector primario cada vez más profesionalizado y adaptado a las necesidades reales de los consumidores.

Nuestra región es líder a nivel internacional en el sector agroalimentario en términos generales, aunque, sin duda, como despensa de Europa que da de comer a más de 500 millones de personas, Andalucía destaca en el sector hortofrutícola como gran región productora y exportadora de frutas y hortalizas.

Es por ello que nuestra comunidad tiene un papel crucial en Fruit Attraction, la cita ineludible del sector hortofrutícola a nivel mundial que se erige como un escaparate de color, sabor y tradición. Como en otras ediciones, Andalucía será la protagonista de esta feria como despensa europea y Almería una de las provincias más destacadas como referente del cultivo intensivo español.

Desde Almería proceden la mayoría de los cultivos que se producen en Andalucía y se exportan al exterior. Y precisamente el tomate, el producto invitado en esta gran cita, es uno de los más destacados en la provincia almeriense.

El raf, el cherry, el pera, el de ensalada o el de rama son algunas de las principales variedades de tomate más conocidas, pero no las únicas. La intensidad del tomate, ese sabor tan característico y ese olor a huerta lo sitúan como favorito en cualquier comida, aunque contamos con un amplio abanico de productos como el pimiento, el calabacín, el espárrago, el aguacate o la fresa.

Como decía, Fruit Attraction es el escaparate perfecto para exportar nuestra excelencia al resto del mundo y el objetivo de cada año es aumentar la superficie y el número de empresas expositoras, lo que nos ayudará a posicionarnos aún más si cabe a nivel mundial.

Andalucía es espejo para muchos países europeos por contar con la mayor parte de producción de frutas y hortalizas que se exportan al mundo.

El sector de frutas y hortalizas representa el 11 por ciento de la superficie agraria útil (SAU) andaluza y, precisamente, conscientes del gran potencial que tiene nuestro sector hortofrutícola, hemos puesto en marcha el Primer Plan Estratégico para las Frutas y Hortalizas de Invernadero de Andalucía para seguir manteniendo nuestra posición de liderazgo en el exterior además de generar riqueza y dinamizar las zonas rurales.

Un plan que cuenta con más de 440 millones de euros y del que ya se han ejecutado o puesto en marcha el 65 por ciento de las medidas relacionadas con la sostenibilidad, el uso eficiente de los recursos o la economía circular. Medidas necesarias para avanzar hacia una producción más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y acorde a las necesidades del consumidor actual.

La sostenibilidad no solo es una prioridad en Europa, para el Gobierno andaluz lo lleva siendo desde hace años. El sector agrícola en origen es sostenible y cuida del entorno más cercano pero, además, con el avance de la tecnología y la innovación hemos conseguido ser aún más eficientes y sostenibles.

Andalucía es líder en agricultura ecológica con casi la mitad de la superficie de España en producción ecológica y, junto a otros aspectos, ello nos ha permitido superar el reto de la estrategia ‘De la granja a mesa’ de la Unión Europea que establece que el 25 por ciento de la producción sea ecológica de cara a 2030.

Pero no nos conformamos y seguimos creciendo. Por ello, hemos impulsado el Proyecto de Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras Producciones Certificadas con el objetivo de reforzar nuestra posición en este ámbito, fomentar el consumo de estos productos, mejorar su comercialización y, por supuesto, fortalecer un modelo productivo sostenible y competitivo.

Andalucía, una vez más, vuelve a ser pionera y abre el camino de una producción más sostenible al resto de regiones. Una producción cada vez más reconocida que ahora será protagonista la decimoséptima edición de esta gran feria que se celebra en la capital española.

La seguridad, la calidad y la sostenibilidad de los productos son tres ejes clave en la producción y comercialización del sector hortofrutícola; si bien somos conscientes de los retos principales a los que se enfrenta el sector.

El avance del cambio climático, la eficiencia del agua, la modernización de las instalaciones, el uso de las tecnologías o el relevo generacional son algunos de los retos a los que se enfrenta el sector primario en general y el hortofrutícola en particular. Desafíos que son clave para avanzar hacia una agricultura más rentable y competitiva.

Y precisamente esta es una de las labores que tengo como presidente de la Asamblea de Regiones Hortícolas de Europa (AREFLH), un lobby europeo que defiende el peso de las frutas y hortalizas de todas las regiones adheridas, entre las que se encuentra Andalucía.

Una asociación que no solo hace valer la importancia de este sector como garante de la soberanía alimentaria europea, sino como pieza esencial dentro de nuestra dieta mediterránea, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010.

Sin duda, nuestro desempeño en AREFLH será determinante en un contexto internacional marcado por competencia de terceros países, de imposición de aranceles, de un nuevo marco financiero plurianual para 2028 y de nuevas demandas y exigencias por parte del consumidor actual.

Se hace más necesario que nunca dar a conocer el trabajo que realizan todas las regiones y productores europeos en este sector y destacar la calidad, excelencia y sostenibilidad de nuestros productos frente a otros mercados.

Y precisamente eso es lo que también vamos a trasladar un año más en Fruit Attraction a través de nuestros tomates, pepinos, calabacines y demás frutas y hortalizas. Andalucía es un ejemplo a seguir y la excelencia de nuestros productos traspasa fronteras.