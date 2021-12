La innovación, necesaria en la evolución del agro

Unir sinergias entre organismos, instituciones y organizaciones que tienen un fin común siempre es positivo. En este caso, pongo el ejemplo del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, Ifapa, y la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), que están apostando por la innovación y la investigación como pilares imprescindibles para el futuro agrícola.

Así se puso de manifiesto a inicios de noviembre en la reunión en la que participé como responsable del Centro de Innovación y Tecnología (CIT) Coexphal, junto a nuestro delegado Juan Colomina, y la secretaria general de Ifapa, Carmen María del Río, y el jefe de servicio de Investigación e Innovación del Instituto andaluz, Raúl Cortés.

Tras avanzar en aspectos relacionados con la iniciativa del Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Andaluza 4.0, que la Consejería va a ubicar en Almería y en cuya conformación ha colaborado Coexphal, los responsables del Ifapa han ofrecido sus servicios a Coexphal, con objeto de aprovechar los cambios normativos previstos en la regulación de los Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) reconocidas, cuya aplicación podría producirse en 2023, o en otros aspectos esenciales tales como las acciones medioambientales.

Por nuestra parte, desde Coexphal y en concreto desde el CIT Coexphal, impulsamos las áreas de innovación de la propia asociación como son la gestión de proyectos, técnicas de producción y agroecología, o la propia cátedra de Coexphal -UAL, y que están en consonancia con los avances en la transformación de la producción hortofrutícola almeriense.

En este sentido y desde hace años, en el CIT Coexphal trabajamos estrechamente con el sector impulsando y promoviendo la innovación en la horticultura, particularmente en Almería, originando el desarrollo de negocio en las propias empresas hortícolas y en sus empresas auxiliares, y la mejora de su capital humano. Este sector es un sector en permanente evolución, ya que, al tratarse de material vegetal, es muy susceptible, teniendo que estar continuamente actualizándose en cuanto a técnicas de manejo de producción, postcosecha, calidad, o marketing.

Además, se trata de un sector muy competitivo donde es necesario innovar continuamente para poder competir en los distintos mercados con las mayores garantías y con los mejores estándares de calidad.El Centro de Innovación y Tecnología de Coexphal se reconoció como tal por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con fecha 2 de octubre de 2002 en virtud de la Orden de 10 de octubre de 2001 en la que se regula la calificación oficial de los Centros de Innovación y Tecnología en Andalucía.

En el CIT Coexphal disponemos de los medios para estar en contacto directo con las empresas del sector, estando permanentemente informadas de las necesidades del sector y cubriéndolas con las tecnologías desarrolladas por el mismo o poniéndolas en contacto con el resto de agentes del conocimiento que puedan solucionar las dudas que surjan, así como con los proveedores de tecnología especializados.

Entre las principales actividades que realizamos el CIT de Coexphal puedo destacar la atención de las necesidades tecnológicas de las entidades y empresas de su sector de actividad, la realización de proyectos de investigación e innovación; la prestación de servicios integrales u horizontales de innovación; la formación; la transferencia de resultados de investigación entre los centros de investigación y las empresas; el fomento de las actividades de cooperación y transferencia y las actividades de divulgación.

Cabe señalar que desde el CIT Coexphal hemos realizado numerosos proyectos en colaboración con las distintas empresas del sector y afines, así como con otros centros de investigación, siempre dentro de los objetivos de la Asociación y entre estas áreas focales: energía, bioeconomía, digitalización o Big Data Solution, agrosostenibilidad o desarrollo sostenible, economía social y alimentación y salud.

Los GO, fundamentles para la evolución del agro

De los proyectos desarrollados podemos destacar el GO Carismed, cultivo sostenible de papaya en el sureste peninsular; el GO Ideas, implementación de desarrollos ecológicos para una agricultura sostenible; el GO Inverconec, actuación sobre los insumos y mano de obra a través del análisis de datos aportados por la introducción de tecnología dentro del invernadero; el GO H3, cálculo de Huella Hídrica determinando una certificación sostenible para recursos hídricos y proyectos europeos con socios del continente como IoF, Nefertiti, IPM Works, Cofresh.

Todo esto lo podemos encontrar en https://www.coexphal.es/category/proyectos/

Desde el CIT de Coexphal somos conscientes de que las exigencias de consumidores y administraciones, desde la europea a las más locales, suponen un mayor desarrollo de innovación y tecnología para cumplir con las expectativas y seguir siendo competitivos, no sólo sin merma de calidad, sino buscando la excelencia como lógica evolución del sector agroalimentario.