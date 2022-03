José Antonio López Sánchez: “Estamos ultimando un archivo del vino del Marco de Jerez”

Ha sido director del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social y Sostenible (Indess) y actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Universidad de Cádiz), donde se ubica la sede de la recién creada Cátedra Vino, Cultura, Sociedad y Sostenibilidad promovida por la Fundación Caja Rural del Sur. Es José Antonio López Sánchez, que nos desvela el origen y los objetivos de esta nueva institución académica.

–La Universidad de Cádiz y la Fundación Caja Rural del Sur han creado la Cátedra del Vino ¿qué objetivos persigue esta institución?

–El nacimiento de esta nueva Cátedra externa en la Universidad de Cádiz tiene como objetivo fundamental la promoción, la investigación, la formación, la divulgación y la transferencia de conocimiento de los vinos del Marco de Jerez y de la provincia de Cádiz. Queremos que la Cátedra se presente como un interlocutor válido en foros especializados y de profesionales, así como también aspiramos a que se convierta en un órgano consultivo tanto para las administraciones públicas como para las instituciones público-privadas relacionadas con los vinos de Jerez. Bajo el nombre de Cultura, Sociedad y Sostenibilidad, pretendemos estudiar ciertos temas que están relacionados con la divulgación, tratamiento y análisis de los vinos del marco de Jerez. Estas temáticas hasta ahora han estado un tanto olvidadas, ya que tradicionalmente solo se ha potenciado el estudio de los procesos relacionados con la composición del vino lo que ha provocado, a la larga, una desconexión entre el vino y la sociedad. En la Cátedra nuestro enfoque es más holístico y transversal con el fin de lograr un mejor y mayor conocimiento social de este patrimonio que tenemos casi olvidado en el marco de Jerez.

–¿Quiénes la forman?

–Por ello, la Cátedra del vino, Cultura, Sociedad y Sostenibilidad está compuesta por un grupo de investigadores de diferentes disciplinas; Económicas, Márketing, Empresa, Comunicación, Psicología, Geografía, Turismo, Enología, Historia, Patrimonio y otras áreas de interés social y cultural. El motivo de este enfoque se debe a que la Fundación Caja Rural del Sur a través de la Cátedra apuesta por un desarrollo integral de la provincia, aunque en este caso, centra sus esfuerzos en el marco de Jerez, a través de una visión transversal y moderna, que sirvan de divulgación y formación para la potencialización de los vinos del marco y su cultura. Por ello, y no menos importante, desde la Cátedra apostamos por el desarrollo y la innovación en el sector (i+D+i), donde se potencie la cultura del vino y su conexión cultural, social y comercial.

–¿Qué ha impulsado a ambas partes a implicarse en la iniciativa?

–Se han conjugado dos piezas fundamentales a la hora de poder crear esta sinergia. Por un lado, la de la Universidad de Cádiz, concretamente a través del Indess y de la Facultad de CCSS y de la Comunicación de la que ahora soy decano donde hace unos años se comenzó a trabajar, en una línea de investigación novedosa dentro de nuestra universidad que ya ha comenzado a dar sus frutos, que conjuga áreas interdisciplinares y objetivos que abarcan el análisis actitudinal, emocional, de marketing, “branding”, paisaje, patrimonio y biométrico de los vinos de Jerez. Por otro lado, esta nueva perspectiva ha conectado con los intereses de Caja Rural del Sur a través de Emilio Ponce, director de la Fundación Caja Rural del Sur, que se interesó desde primer momento y que ha servido de motor de arranque para la formalización de la Cátedra que se firmó el pasado 14 de febrero.

–¿Por dónde va a empezar un proyecto tan ambicioso?

–Como he comentado anteriormente llevamos varios años trabajando en esta línea y entre los proyectos que estamos desarrollando estamos a punto de culminar la creación de un archivo del vino del marco de Jerez que a día de hoy no existe. Este material es, en algunos casos, de un valor incalculable a nivel cultural y social. Un patrimonio que no debe, ni se puede perder y donde la Fundación Caja Rural del Sur, junto con el Consejo Regulador y la UCA estarán presente entre las Instituciones que formen parte de sus órganos directivos.

–¿Cree que no se conoce en toda su magnitud la cultura del vino?

–Pienso que no es que no se conozca, más bien diría, que no se conoce lo suficiente, que es diferente. Si viajas a cualquier zona vitivinícola del mundo que sea conocida por sus vinos, te das cuenta del valor que las sociedades y los territorios en las que se localizan dan a sus vinos y a su patrimonio. Pensamos que, desde la Universidad, en unión con otras instituciones como el Consejo Regulador, las bodegas, las empresas enoturísticas… se puede promocionar nuestra cultura y nuestros vinos con una visión más acorde con los tiempos. El objetivo último sería convertir a cada ciudadano en embajador cultural del vino.

El potencial del enoturismo

–El enoturismo es aún incipiente ¿cree que tiene mucho potencial?

–El marco de Jerez, en la actualidad, tiene un buen desarrollo, pero aún tiene un gran potencial por desarrollar que puede contribuir a crear riqueza en el territorio posibilitando e impidiendo que la sociedad del mundo rural del marco de Jerez tenga que emigrar. Creo que desde la Cátedra podemos impulsar y ayudar al desarrollo socioeconómico de la provincia a través del enoturismo a través de la transferencia del conocimiento que la Universidad puede aportar en este nicho de mercado.

Archivo del vino del Marco de Jerez

–¿Qué puede aportar esta Cátedra a la provincia de Cádiz y al conjunto de la comunidad autónoma?

–Entendemos que conocimiento e investigación de nuestros vinos. Y esperemos que no sólo sea a nuestra comunidad, sino también al resto de Andalucía, España e incluso el extranjero. Compañeros que forman parte del equipo de la Cátedra han tenido, hace unas semanas, un intercambio académico en la Borgoña Francesa, en la Burgundy School of wine and spirits y hemos podido ver que se forma a alumnado de toda Europa en este sentido, también en vinos fortificados. De hecho, allí conocen nuestros vinos, pero tuvieron que contextualizarlos con imágenes de Jerez que mostraron al alumnado. La cultura, el contexto, la sociedad, el conocer estos elementos hace que comprendas mejor los vinos. Y esa fue una experiencia que les sirvió al alumnado a valorar mejor nuestros vinos.

–¿Hay demanda en el mundo de la empresa por una mayor presencia de profesionales bien formados en estos ámbitos?

–Evidentemente hay oficios que, debido a su carácter profesionalizado y especializado, y debido a la ausencia de procesos formativos homologados, están cercanos a su desaparición. Este es un tema que nos gustaría abordar desde nuestra Cátedra pero donde tendrían cabida otras instituciones que pueden (y deben) ejercer un papel relevante.

–¿A quién invitaría a unirse al proyecto?

–Pues primero quiero dar las Gracias al rector Francisco Pinella de nuestra Universidad de Cádiz y al presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, por su compromiso con la provincia de Cádiz. Nos gustaría que se sumarán a este proyecto de Cátedra otras Instituciones relacionadas con el mundo del vino, que seguro podrán aportar recursos y conocimientos para que, con esta Cátedra, pueda vehicularse de una manera más integradora y con el respaldo de la UCA.