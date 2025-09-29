Moyca, una empresa agrícola que echa raíces en la provincia de Almería

relación de Moyca con Almería es muy estrecha. La firma, conocida internacionalmente por su producción y comercialización de uva de mesa sin semillas, cuenta en esta tierra con campos de cultivo en los que produce una fruta que siempre ha destacado por su sabor y su calibre.

Las buenas condiciones climáticas de las que goza esta zona cercana al Mediterráneo permiten que Moyca tenga parras en las que crecen con mimo algunas de las 57 variedades de las que dispone su catálogo, conformado por uva blanca, roja y negra que también se produce en la Región de Murcia, Alicante, Granada y Badajoz, sumando, en total, 2.300 hectáreas.

Conseguir unas uvas que cumplan los altos estándares de calidad de la firma no es tarea sencilla y para ello combinan con gran acierto la última tecnología con trabajo manual en el campo. Además, su integración vertical, desde el cultivo hasta el envasado y distribución, asegura un control total de cada paso, lo que permite responder de forma ágil y personalizada a las demandas del mercado bajo el aval de las certificaciones más importantes a nivel internacional.

En esta línea, disponen de procesos de trazabilidad completos y altamente informatizados y sus almacenes tienen implantadas las últimas herramientas digitales del sector para favorecer la eficiencia operativa. De forma manual se llevan a cabo, por ejemplo, actividades como el deshoje, que es la retirada de algunas hojas de las parras para mejorar la aireación y facilitar la entrada de luz, o el raleo y los despuntes, que consisten en planificar cuidadosamente qué racimos se quedan y cuáles se sacrifican para conseguir el crecimiento equilibrado de la planta y la correcta maduración de la uva.

Carácter internacional

El resultado de todo ello es una empresa con clara vocación exportadora y una fruta que está por todo el mundo. Tanto sus variedades más clásicas como aquellas que tienen un sabor más exótico - a algodón de azúcar, a mango o a moscatel, por ejemplo - están presentes en los principales mercados mundiales los 365 días del año. Europa, y en concreto Reino Unido, es su principal destino, aunque también se vende en los lineales de América, África y Asia, como Estados Unidos, Canadá, Dubái, Sudáfrica, Hong Kong y Malasia.

Impacto social

Toda esta actividad frenética a lo largo del año tiene, además, un gran beneficio en todas las comunidades autónomas en las que desarrolla su actividad. La labor de producción y comercialización que realizan genera, en total, más de 10.000 puestos de trabajo al año de manera directa, sin contar aquellos indirectos que se producen en las empresas que le dan soporte. Esto es un gran empuje de la economía y el empleo, lo que redunda, a su vez, en el impulso de territorios como Almería, una tierra que está y estará íntimamente ligada a las uvas de Moyca.