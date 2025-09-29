Potencial de desarrollo del consumo y demanda del producto ecológico andaluz

Andalucía se ha consolidado como una de las regiones líderes en producción ecológica a nivel europeo, tanto por superficie certificada como por diversidad de productos. Su superficie total está en continua expansión alcanzando en 2024 los 1,46 millones de hectáreas que constituyen alrededor del 50% de la superficie total nacional.

Sin embargo, el desarrollo del consumo interno de productos ecológicos, tanto a nivel nacional como en particular en Andalucía, aún presenta un amplio margen de crecimiento, con niveles de demanda significativamente por debajo de la media europea. De hecho, en España el consumo medio per cápita asciende a unos 66 euros, siendo en Andalucía de 61 euros, cifras bastantes inferiores a las alcanzadas por los principales países europeos consumidores como Suiza (437 euros) y Dinamarca (365 euros).

Fomentar este consumo local resulta clave para fortalecer los sistemas agroalimentarios sostenibles, mejorar el valor añadido de las producciones ecológicas andaluzas y contribuir a los objetivos de salud pública y sostenibilidad ambiental.

En este contexto, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Proudcción Ecológica (IFAPA) desempeña un papel fundamental a través de su labor en investigación aplicada, experimentación, transferencia de conocimiento y formación en agricultura ecológica. Desde sus distintas áreas temáticas sectoriales y científicas, técnicos e investigadores del IFAPA están involucrados en varios proyectos directamente relacionados con la agricultura ecológica como los recién aprobados proyectos ECOMERCA y FOSNAT que surgieron para satisfacer una demanda sectorial dirigida a la presidencia del IFAPA. Asimismo, dentro de la convocatoria interna de proyectos estratégicos de investigación e innovación de naturaleza transversal y que involucran varias áreas temáticas y personal de distintos centros IFAPA en toda Andalucía, se está trabajando en distintas líneas dirigidas a resolver varias problemáticas del sector ecológico para impulsar su desarrollo.

No menos importante es la labor realizada por el IFAPA en formación en agricultura ecológica. Desde hace varios años está activo el programa de Formación Especializada en Agricultura Ecológica o el programa de Formación Transversal para los Servicios de Asesoramiento a las Explotaciones, con varias ediciones en distintos centros IFAPA.

Estas acciones, que constituyen sólo un ejemplo de la labor realizada por el IFAPA para fomentar el crecimiento y consolidación del sector de la agricultura ecológica, han permitido generar conocimiento científico-técnico, desarrollar innovaciones adaptadas al contexto regional y formar a agricultores y técnicos para responder a los desafíos y oportunidades del sector.

El presente artículo ofrece un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) sobre el desarrollo del consumo y la demanda de productos ecológicos en Andalucía, con el objetivo de identificar los principales factores que condicionan su consolidación y proponer elementos clave para su impulso.

Análisis DAFO del consumo de productos ecológicos en Andalucía

Fortalezas

- Liderazgo productivo: Andalucía concentra alrededor del 50 % de la superficie ecológica de España, lo que garantiza una amplia y variada oferta de productos, desde frutas y hortalizas hasta aceite de oliva, vinos, cereales o ganadería extensiva.

- Experiencia técnica y científica: La región cuenta con una sólida red de conocimiento y apoyo técnico al sector ecológico, destacando el papel del IFAPA y otras instituciones públicas y privadas que impulsan la innovación y la transferencia.

- Presencia de canales cortos: Mercados agroecológicos, cooperativas de consumo, tiendas especializadas y venta directa permiten una relación más próxima entre productor y consumidor.

- Sensibilidad creciente: Existe un segmento de población cada vez más consciente de la relación entre alimentación, salud y sostenibilidad, especialmente en ámbitos urbanos y en consumidores jóvenes o con alto nivel educativo.

Debilidades

- Bajo consumo interno: A pesar del peso productivo, el consumo per cápita de productos ecológicos en Andalucía sigue siendo bajo en comparación con otros países europeos, lo que indica una desconexión entre oferta y demanda locales.

- Percepción de precios elevados: Muchos consumidores perciben los productos ecológicos como caros, sin valorar suficientemente los beneficios ambientales, sociales y nutricionales que conllevan.

- Déficit de información y educación alimentaria: Persiste un desconocimiento generalizado sobre lo que significa “ecológico”, cómo se certifica o cuáles son sus impactos positivos.

- Poca presencia en canales convencionales: Los productos ecológicos aún tienen escasa visibilidad en supermercados, comedores escolares o restauración colectiva, lo que limita su normalización en los hábitos de compra.

Oportunidades

- Tendencia hacia una alimentación saludable y sostenible: Las nuevas tendencias de consumo, especialmente tras la pandemia, muestran una creciente preocupación por la calidad de los alimentos, su trazabilidad y su impacto ambiental.

- Políticas públicas de apoyo: Estrategias regionales, nacionales y europeas promueven el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles y pueden reforzar el consumo ecológico mediante incentivos, compras públicas verdes o campañas de sensibilización.

- Turismo ecológico y gastronómico: Andalucía recibe millones de visitantes cada año interesados en productos locales, sostenibles y con identidad territorial, lo que representa una vía clave para acercar el producto ecológico al consumidor.

- Digitalización y nuevos canales de venta: El auge del comercio electrónico, las plataformas colaborativas y la innovación en distribución ofrecen nuevas formas de llegar al consumidor urbano con productos ecológicos de proximidad.

Amenazas

- Competencia desleal y confusión del consumidor: La proliferación de productos con etiquetas como “natural”, “de kilómetro cero” o “respetuoso con el medio ambiente” genera confusión y puede restar valor al sello ecológico certificado.

- Impacto económico de la inflación: La pérdida de poder adquisitivo puede relegar el consumo ecológico en favor de productos más económicos, especialmente en momentos de crisis.

- Fragmentación del mercado: La atomización de la oferta y la falta de una estrategia comercial integrada dificultan el posicionamiento del producto ecológico frente a grandes cadenas de distribución.

- Dependencia del mercado exterior: Gran parte de la producción ecológica andaluza se destina a la exportación, lo que supone una vulnerabilidad frente a los cambios de demanda o normativos en otros países.

Conclusiones y recomendaciones

El análisis DAFO evidencia que, pese al sólido posicionamiento de Andalucía como potencia productora ecológica, el desarrollo del consumo interno sigue siendo una asignatura pendiente. Existe una desconexión entre el potencial agroecológico de la región y los hábitos de consumo de su ciudadanía, marcada por barreras estructurales, culturales y económicas.

Las fortalezas del sistema productivo andaluz, su capacidad de innovación y el creciente interés social por modelos de alimentación más saludables y sostenibles ofrecen un escenario favorable para el impulso del consumo ecológico. Sin embargo, este potencial solo podrá materializarse si se abordan de forma decidida las debilidades y amenazas detectadas.

A partir del análisis realizado, se proponen las siguientes recomendaciones clave para fomentar el consumo de productos ecológicos en Andalucía:

1. Reforzar la información y la educación alimentaria

- Desarrollar campañas de comunicación claras y cercanas sobre los beneficios de los productos ecológicos.

- Integrar contenidos sobre alimentación sostenible en los programas educativos.

2. Impulsar el papel ejemplarizante de la administración pública

- Promover las compras públicas verdes.

- Apoyar a las entidades locales en sus políticas alimentarias sostenibles.

3. Facilitar el acceso económico al producto ecológico

- Reducir los costes de distribución mediante plataformas y cooperativas.

- Estudiar medidas fiscales o ayudas al consumo ecológico para familias vulnerables.

4. Apoyar la articulación de la oferta y la profesionalización de la comercialización

- Fortalecer las capacidades comerciales del sector.

- Promover alianzas entre los distintos eslabones de la cadena.

5. Aprovechar las sinergias con otras políticas estratégicas

- Integrar el consumo ecológico en las estrategias de economía circular, bioeconomía y lucha contra el cambio climático.

- Valorar atributos complementarios como la biodiversidad, el origen local o las razas y variedades tradicionales.

En definitiva, para que Andalucía no solo sea líder en producción ecológica, sino también referente en consumo interno responsable, es imprescindible una visión estratégica que supere enfoques parciales o sectoriales. Ello requiere la implicación activa de todos los actores del sistema agroalimentario y el compromiso de las instituciones públicas para facilitar un entorno propicio, justo y sostenible para el consumidor y para el territorio.