La Policía Nacional y el Ayuntamiento presentan la I edición de la carrera solidaria Ruta 091 de Alcalá de Guadaíra

La Comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Guadaíra ha presentado la primera edición de la carrera Ruta 091, que tendrá carácter solidario, ya que todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Fibromialgia Alcalá. La prueba que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, se celebrará el próximo 24 de febrero siendo el horario previsto de las 10.30 h para los menores con un recorrido de 1 km, y a las 11 horas para los adultos con un recorrido de 5.7 km.

Al acto de presentación llevado a cabo este martes han acudido el delegado municipal de Deportes, Pedro Gracia, y el jefe de la Comisaría Local de Alcalá de Guadaíra, Elías Manuel Navarro.

Pedro Gracia ha destacado que "para nuestro Ayuntamiento es una gran satisfacción colaborar con el Cuerpo de la Policía Nacional Ruta 091. En Alcalá de Guadaíra es la primera vez que se realiza una carrera así, y además con un fin benéfico ya que la recaudación irá destinada a la Asociación de Fibromialgia, por tanto supone una combinación perfecta para hacer deporte y mostrar el lado más solidario".

El circuito de categoría adultos comenzará a las 11:00 h. El tiempo máximo de la duración de la prueba será de 60 minutos, momento en que se dará por finalizada la misma. Se recorrerá una distancia de 5,7 kilómetros, con salida y llegada en el recinto ferial.

El recorrido será: Salida del recinto ferial, frente a la Oficina de Turismo de Alcalá de Guadaíra , Harinera, Calle Arriero, penetra en el Parque por el margen Este del Río buscando el Molino de El Cajul, en su proximidad conecta con Camino de San Juan, en busca de las pistas deportivas, todavía en el interior del Parque para desembocar en la Avda. Tren de los Panaderos, Calle San Francisco, Plaza El Perejil, Plaza del Duque, Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Calle Ntra. Sra. Del Águila, Plaza de la Plazuela, Calle Mairena, Calle Santa Ana, Avda. Antonio Mairena, Cruz del Inglés, Calle Arahal, Calle San Juan, meta en recinto ferial.

Inscripciones

Las inscripciones se realizarán a través de la web oficial www.ruta091.es El coste de la inscripción será de: 12 euros categoría de adultos hasta un máximo de 400. 10 euros categoría niños (a partir de 8 años hasta 14 años) hasta un máximo de 200 participantes. Existe un dorsal Solidario, llamado "Dorsal 0" que el precio será de 10 euros. Este Dorsal 0 no tiene derecho a camiseta, es una donación voluntaria.

En la categoría de adultos se podrá participar a partir de los 14 años, previa autorización de padre/madre o tutor, si bien, la organización recomienda que vayan acompañados durante el recorrido de un mayor de edad.

El plazo de inscripción finalizará el 21 de febrero de 2024 a las 23:59 horas, o en el momento en que se alcance el cupo máximo de inscritos (el número de participantes). No se aceptarán inscripciones fuera de plazo.

Recogida de dorsales y bolsa del corredor

La recogida de dorsales se realizará: Días 21 y 22 de febrero de 2024 en horario de mañana de 10 a 13 horas. en C.C. Los Alcores (planta alta). Día 23 de febrero en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. en C.C. Los Alcores (planta alta). El día de la carrera en el Stand de la Policía Nacional en horario de 8 a 10 h.

En el momento de retirar el dorsal será imprescindible presentar el DNI personal del corredor inscrito. En caso de que el titular no pudiera acudir a recoger el dorsal podrá autorizar a un tercero, el cual deberá presentar una fotocopia del DNI del titular con la autorización de recogida, así como su DNI el cual será registrado para justificar la entrega.

Los menores de edad deberán presentar una fotocopia del DNI del padre/tutor con la autorización del padre/tutor para poder retirar su dorsal. En caso de no presentar la autorización no se podrá recoger el dorsal y no podrá participar en la carrera, no teniendo derecho al reembolso de la inscripción.

Diferentes actividades complementarias

Tras la finalización de la prueba la Comisaria Local de Policía Nacional ha configurado una serie de actividades, donde se realizarán diversas demostraciones de las distintas especialidades, desde visión de vigilancia con drones hasta la participación de Unidad Canina, caballería o exposiciones de trabajos de análisis.