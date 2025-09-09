Alcalá de Guadaíra acoge la Liga Burger del 11 al 14 de septiembre

El recinto ferial de Alcalá de Guadaíra acoge del 11 al 14 de septiembre una parada de La Liga Burger, la competición nacional que busca coronar a la mejor hamburguesa del país. Durante cuatro días, vecinos y visitantes, podrán disfrutar de una experiencia gastronómica y de ocio única en un formato que combina foodtrucks, actividades familiares, música en directo y mucho más.

Así lo ha explicado la delegada municipal de Comercio y Juventud, Paula Fuster, quien ha presentado la cita junto a los promotores y puesto en valor que Alcalá sea una de las ciudades elegidas para esta competición y ha invitado a la ciudadanía a participar de este evento de ocio que se suma a las múltiples actividades con las que cuenta la ciudad, tanto de iniciativa municipal como privada.

En esta edición de la Liga Burger, 8 foodtrucks especializadas en hamburguesas competirán por conquistar el paladar del público y del jurado profesional. Cada una presentará una propuesta exclusiva que podrá ser votada a través de un sistema digital tras cada compra. El 70% de los votos provendrá del público asistente y el 30% de un jurado profesional. El domingo, como último día, se anunciarán los ganadores en directo en un acto final.

Además, para completar la experiencia, los asistentes podrán disfrutar fuera de concurso de foodtrucks de postres, animación infantil y menús atractivos para los más pequeños, además de música en directo y Djs durante los cuatro días. La entrada al recinto es libre y gratuita.