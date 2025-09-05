Alcalá de Guadaíra mejora la accesibilidad de casi 300 pasos de peatones

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a través de la delegación de Hábitat Urbano está realizando la adaptación de un total de 295 pasos de peatones por los cuatro distritos de la ciudad. Esta intervención municipal en más de la mitad de los pasos de peatones de la ciudad permitirá adaptarlos a la normativa de accesibilidad y mejorar así la circulación a las personas con movilidad reducida.

Los trabajos han comenzado por el distrito Norte de la ciudad con actuaciones para la supresión de barreras arquitectónicas en los pasos de peatones situados junto al centro de salud, así como en las inmediaciones de los centros escolares. La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez acompañada del delegado de Hábitat Urbano, David Delgado ha comprobado el transcurso de estas obras cuyo proyecto se realiza en dos lotes, el primero en los distritos Norte y Centro Oeste y el segundo en los distritos Sur y Este.

Se trata de dar solución a los pasos de peatones reclamados por los vecinos en diversas calles de la ciudad y principalmente a las vías públicas y acerados más próximos a los centros de salud, colegios e institutos de Alcalá.