Diez alimentos 'caducados' que puedes consumir

¿Cuántas veces has tirado algo en casa sin saber si estaba en buen estado o no? Esto ocurre porque existen confusiones entre la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad, haciendo que los consumidores duden del estado del producto y decidan deshacerse de él para así evitar problemas. Es verdad que hay que tener en cuenta que la mayoría de alimentos se deterioran con el paso del tiempo, pero existen algunos que se pueden comer incluso después de que haya vencido la fecha, siempre y cuando no estén abiertos.

La clave según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está en el tipo de fecha que tenga el producto, si consumimos un alimentos después de su fecha de caducidad podemos poner en riesgo la salud, mientras que con la fecha de consumo preferente ese riesgo es mucho más bajo. En el último caso, se trata de indicar hasta cuando el alimento conserva la calidad prevista y no por ello tiene que estar en mal estado, se puede consumir sin ningún riesgo siempre y cuando se respeten las indicaciones de conservación y se compruebe que tenga un buen aspecto y olor. Esta fecha se puede encontrar en alimentos congelado, harina, legumbres, arroz, pasta, galletas o conservas. La misma OCU se ha encargado de publicar en su web una lista con los diez alimentos que se pueden comer días o semanas después de su fecha de consumo preferente:

Yogures

Pan de molde

Patatas fritas y frutos secos

Bollos y galletas

Refrescos y alcoholemia

Pastas, arroces y legumbres

Mermeladas y mantequillas

Embutidos y quesos curados

Sopas y salsas de sobre

Envases de tomate

En el caso de la fecha de caducidad se indica el momento hasta el que el alimento puede consumirse de forma segura y se encuentra en productos muy perecederos. En este caso no se deben consumir los alimentos que han superado esta fecha y antes de que lleguen a caducarse se pueden congelar siguiendo siempre las recomendaciones de conservación y consumo del producto. Estas fechas se dan en alimentos frescos como las carnes, el pollo, pescado y queso frescos. Según la OCU, “el riegos pueden presentarse incluso antes de esa fecha si los alimentos no se han conservado a temperaturas adecuadas. Existe la posibilidad de que sean portadores de microbios y algunos de ellos, al proliferar, desencadenen intoxicaciones y enfermedades”. Además, hay que tener en cuenta que hay alimentos que no necesitan llevar ninguna de estas fechas, como las frutas y hortalizas frescas sin procesar, vinagres y chucherías y chicles.

Finalmente, lo más importante es saber que nunca se debe consumir un alimento caducado, pero si ha pasado su fecha de consumo preferente lo ideal es intentar aprovecharlo si se mantiene en un buen estado de conservación.