Cinco claves para adelgazar sin necesidad de hacer dieta

Adelgazar sin tener que pasar hambre a base de dietas puede resultar una meta irreal, un sueño imposible, pero en realidad hay muchas formas de lograr este objetivo. Las dietas no suelen ser plato de buen gusto para nadie. Generalmente las dietas son extremas y difíciles de mantener a largo plazo, lo que puede hacer que la pérdida de peso sea temporal y que se recupere rápidamente, lo que se conoce como 'efecto rebote'. Si por el contrario decides enfocarte en hábitos saludables puede ser una manera efectiva de bajar de peso y mantenerlo.

1. Aumentar la actividad física

Para comenzar, es importante tener en cuenta que una forma efectiva de quemar calorías y adelgazar es aumentar la actividad física. No te preocupes, no tienes que ir al gimnasio todos los días, basta con ser más activo en tu día a día, evitar el sedentarismo. Puedes probar a salir a caminar, en vez de coger el ascensor subir por las escaleras, etc. Quemar calorías es algo que seguro conseguirás, pero además mejorarás tu salud cardiovascular, tu fuerza muscular y tu salud mental.

2. Comer de forma consciente

No es necesario hacer dieta para lograr adelgazar, basta con ser conscientes de lo que comemos. Comer conscientemente significa prestar atención a lo que se come y cómo se come. En lugar de comer rápidamente y de mala gana o con prisas, prueba a tomarte el tiempo necesario para disfrutar de la comida, esto ayudará a saciar tu apetito ya que estás siendo consciente de lo que estás comiendo y lo estás disfrutando. Al comer conscientemente, puedes reducir la cantidad de comida que consumes y mejorar la digestión y la absorción de nutrientes.

3. Adiós a los alimentos procesados

Los alimentos procesados suelen ser altos en calorías, grasas saturadas, azúcares y bajos en nutrientes. Intenta reducir su consumo y, en su lugar, opta por alimentos frescos como frutas y verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables. Los alimentos frescos son ricos en nutrientes y fibra, lo que ayuda a mantener la saciedad y controlar el apetito.

4. Beber suficiente agua

Seguro que no es la primera vez que te lo dicen. Beber suficiente agua es crucial para una buena salud y también para adelgazar. Suele suceder que la sed se confunde con el hambre, lo que puede llevar a comer en más de la cuenta: prueba a beber un poco de agua antes. Beber agua también ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, mejora la digestión y el metabolismo y reduce la retención de líquidos (lo que hace que nos hinchemos). La recomendación por parte de los profesionales sanitarios y nutricionistas es beber por lo menos 8 vasos de agua al día.

5. Dormir suficiente y bien

Dormir lo suficiente y bien es importante para la salud de todos general, pero quizás no sabías que también puede ayudarte a adelgazar. Sabemos falta de sueño puede afectar negativamente al estado de ánimo, emociones, etc, pero también puede afectar negativamente a nuestro metabolismo, apetito y las hormonas que controlan el peso. Debes dormir al menos 7-8 horas por noche y mantener un horario de sueño regular para ayudar al cuerpo a regular el apetito y el metabolismo.