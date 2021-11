¿Es peligroso tomarse el aceite del atún en lata?

Huevos, leche, espárragos, manzana, avena, aguacate o pescados como el salmón. Estos son algunos de los alimentos saludables que deberían estar incluidos en toda dieta sana y de calidad que se precie. También el atún, fresco mejor pero también en latas de conservas, un alimento nutritivo con un recurso muy socorrido cuando dispones de poco tiempo para pensar y preparar almuerzos. Pero atentos, no todo lo que contiene una lata de atún resulta igual de nutritivo e interesante para nuestro cuerpo.

La dieta mediterránea, que se sostiene con alimentos como el aceite de oliva, frutas, verduras, hortalizas e hidratos de carbono como cereales, pan, pasta o arroz, encuentra en el atún uno de sus aliados perfectos para combinar en diferentes vertientes: ensaladas, tostas o junto a pastas. Cierto es que tiene un aporte nutricional algo menor que el atún fresco, pero sí que aporta al organismo.

Con un aporte nutricional algo menor que el atún fresco, sin embargo la versión enlatada contiene ácidos grasos Omega 3 y gran cantidad de vitaminas del grupo B: B2, B3, B6, B9 y B12, todas relacionadas con el sistema cardiovascular, ya que estimulan la formación de glóbulos rojos, así como vitaminas A y D. En definitiva un elemento óptimo en cualquier dieta, aunque no de forma excesiva (no más de tres latas a la semana) y teniendo prudencia con el uso que hacemos del aceite de conserva, que hay motivos para no consumirlo.

Los riesgos del aceite del atún en lata

Cuando nos disponemos a comer el atún de una lata de conservas un simple gesto puede terminar de ayudar a nuestro organismo. Retirar el aceite que incluye el recipiente, siempre de la mejor manera para poder reciclarlo de forma saludable, pero nunca esparciéndolo completamente en el plato en el que vamos a comer en forma de aliño extra. Dos son los motivos principales por los que expertos nutricionistas recomiendan proceder de esta forma:

El aceite de una lata de atún se pude consumir, pero contiene una gran cantidad de sal

El aceite de una lata de atún conlleva un alto nivel de calorías que puede ser perjudicial si se toma en altas cantidades.

Como en muchos de los alimentos, la clave de un buena ingesta de atún en lata está en llevar a cabo siempre un consumo moderado, algo que nos ayudar a comer sano para vivir mejor.